آراء

تعيش الكويت هذه الايام في واحدة من أسوأ موجات التراشق الاعلامي المجتمعي على قضية «دفع الدية» الشهيرة. وقد اثبتت تلك الحادثة غياب دولة المؤسسات وكيف أن التعصب القبلي كاد ان يعصف بالدولة ويدخلها في حروب مع دول الجوار. والاسوأ أن ذلك يتم في ظل وجود احد اكثر قوانين المنطقة تشددا فيما يخص الجرائم الإلكترونية وضرب مكونات الوحدة الوطنية. فلماذا غاب القانون عن التطبيق واين الحكومة لتفرض هيبة القانون فتحفظ الدولة سيادتها والاهم من ذلك تماسكها الداخلي؟. دفع الدية ليس بدعة جديدة بل هي احدى الممارسات المتبعة والمستمدة من الشريعة الاسلامية حيث تكون بالتراضي ما بين الطرفين الا ان هذا النوع يجب ان يتم تحت إشراف الحكومة ودون ان تمارس فيه النزعات الطائفية او القبلية او غيرها. ولا ان يسمح لأي طرف بأخذها منبرا للهجوم على الاخر والتراشق الاعلامي وتفكيك مكونات المجتمع في منطقة اصلا مفككة ومهلهلة بفعل تعاقب فشل مشاريع إقامة الدولة العربية. وبدلا من أن تكون تلك الآلية وسيلة للتسامح والتقريب أصبحت فرصة لمزيد من الهجوم والتجريح وضرب الحاضر بالماضي والماضي بالحاضر. فقد سمح ذلك التراشق في فتح المجال واسعا لاثارة ملفات قديمة والمزيد من الفتن المجتمعية والتي لن يدفع ثمنها الا الوطن.

حينما تشتغل تلك الفتن يغيب العقل ولا يستوعب هؤلاء خطورة وحساسية الموقف الإقليمي الذي تصارع الكويت من اجل ان يسوده السلام لتفاجأ بأن التفجير يأتي من الداخل. فالوقت الحالي، لاسيما بفعل الانقسام الخليجي، يعتبر احد اكثر الأوقات حساسية حيث تغذية العديد من الأطراف التي لا يسعدها ان ترى خليجا موحدا والذي يعتبر احد اخر القلاع التي تسهم في حفظ تماسك المنظومة العربية بل ان ما تبقى من تلك المنظومة تعتمد بشكل كبير على البيت الخليجي الراسخ في انتمائه العربي والقومي.

ليستوعب الجميع تعقيدات المنطقة العربية بما فيها حساسية المرحلة التي تعيشها دول الخليج. وليرتقِ الجميع بخطابه الاجتماعي ويضعوا مصلحة الكويت فوق كل اعتبار فهي البقاء وما دون ذلك من مهاترات فليس لها مكان في قدسية الوطن والحفاظ عليه. والاهم من ذلك ان تستنفر الحكومة في تطبيق القوانين ولا تترك الساحة لذلك العبث الذي كاد ان يعصف بالجميع فتلك القوانين لا يمكن أن يبقى تطبيقها وفق المزاجية السياسية والانتقام السياسي ولعبة العصا والجزرة فالوحدة الوطنية ليست شعارات نتغنى بها بل هي بقاء وتنمية مستدامة واستقرار وبناء انسان قادر على المساهمة في نهضة هذه المنطقة واجتثاثها من مستنقع الصراعات الداخلية والخارجية. لنقيم دولة القانون والعدالة والمؤسسات فهي أسس البقاء والاستمرارية والقبول الدولي ضمن المنظومة الدولية.

