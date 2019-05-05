آراء

مبارك عليكم شهر رمضان أعاده الله علينا بالصحة والعافية وندعو الله ان يعيننا على طاعته في هذا الشهر الكريم.

قبل أيام كنت أتحدث مع أحد الزملاء الأجانب في العمل ودار بيني وبينه هذا الحوار:

هو: نحتاج أن نجتمع لأخذ القرار النهائي حول الموضوع وليكن بأي وقت بعد رمضان.

أنا متعجباً: الموضوع لا يحتاج هذه المدة فليكن لقاؤنا بعد اسبوعين.

هو بحالة دهشة: لكن لقاءنا سيكون في رمضان؟

ابتسمت وقلت: رمضان شهر النشاط والعبادة، سيدي ونحن نؤمن بأن العمل عبادة.

تَعجُب هذا الأجنبي الذي لا يعرف المعنى الحقيقي للصيام ولا يُقدر تأثير هذا الشهر على العطاء عندنا نحن المسلمين ودهشته إن دلت فإنها تدل على تجاربه السابقة، فمن المؤكد أنه تعامل مع أكثر من زميل يتوارى خلف رمضان ليعيش حالة من الكسل والنوم والتعب وممارسات سلبية أخرى زرعت للأسف صورة مشوهة لشهر العزيمة في ذهن صاحبنا الأجنبي.

نأخذ نفساً عميقاً

نختصر الهدف الأساسي لشهر رمضان الكريم فخلال أيامه نستعيد التوازن في العطاء ونجتهد بالعبادة ويعطينا هذا الشهر الفرص العظيمة لترتيب أولوياته وإدارتها بين عمل وعبادة وشؤون الحياة، ومن أهم أهداف هذا الشهر أنه يعبر عن الصبغة الحقيقية لأمة الإسلام فترى الأخوة والتآلف والمحبة تشيع بيننا، وتصنع الطاعة لله أثرها على العباد فتهدأ النفوس وتُغسل الذات لتصبح أكثر نقاء وطهارة، حتى مشاركاتنا مع البشر تصبح أكثر كرما بالمشاعر وأكثر سماحة بالعلاقات حتى يصل المسلم في رمضان إلى قمة التطبيق لقواعد ديننا الحنيف وتشع منه الأخلاق.

ساعات قليلة ويهل رمضان فدعونا نستعد لاستقباله بكل عزم وهمة وعطاء، وتذكر بأن أهم الأحداث في تاريخنا الإسلامي وقعت في هذا الشهر، وساهم بممارساتك لتصحح للعالم المعنى الحقيقي للطاعة والعبادة، ودعونا نستغل رمضان لنبين للعالم الصورة الجميلة لأمة الاسلام.

