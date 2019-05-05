آراء

مختصر الحادثة (مجموعة من الموظفات تقدمن بأكثر من شكوى ضد مديرهن «بوحسين» الذي يعاملهن بسوء في احدى الجهات الحكومية المهمة، وقد تسرب تسجيل صوتي من مجموعة الموظفات عرضه العضو الفاضل محمد المطير في مجلس الأمة بالواقعة، يظهر فيه دخول «بوحسين» على الموظفات يهددهن بضرب إحداهن على رأسها بـ «الكي بورد» وتقوم الموظفة بتسجيل الواقعة بالصوت وتبلغه انها تقوم بالتسجيل فيرد عليها: «سجلي... سجلي بالنعال بعد»).

الشيء الغريب ان الوزير الإصلاحي لم يتخذ اجراء بحق هذا الموظف «البلطجي»، الذي يهدد موظفيه «بفلع» رؤوسهم بـ «الكي بورد»، مع تكرار الشكوى عليه. والسؤال الأعجب من الذي يتستر عليه ويحميه بعد تكرار الشكوى عليه؟ أكيد ظَهْر «بوحسين» شخص يحبه الوزير الإصلاحي، وحاصل على الاعمال الممتازة، وإلا لما ابقاه في منصبه بعد كل هذه الشكاوى عليه؟ ولو كنّا في بلد اخر متطور، لكان هذا الحدث كافيا لاسقاط الوزير وتقديم استقالته... لكن عتبنا على أعضاء مجلس الأمة الذين سمعوا التسجيل وسكتوا عنه.

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بمناسبة قدوم شهر رمضان الفضيل أبارك لقرائي الكرام ولجريدتنا الغراء بهذه المناسبة الكريمة، ونسأل الله ان يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يكتبنا واياكم فيه من المقبولين.

