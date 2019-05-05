آراء

في مشهد يدعو للفخر والاعتزاز تسابق ابناء الكويت في حب ورغبة من اجل انقاذ ابنهم «خالد نقا» وجمع الدية المقررة لاخراجه من محبسه وفي وملحمة من التعاون والتكاتف بين اطياف الشعب الكويتي تم جمع المبلغ الذي يبدو كبيرا في اعين الكثيرين الا انه اصبح ضئيلا امام تلاحم وتعاون الكويتيين، حتى ان الكثير من الدول لم تصدق ما حدث فقالوا ان المجتمع الكويتي جبل على الخير والتكاتف ويظهر وقت الشدائد كأنه جسد واحد تصديقا لقوله -صلى الله عليه عليه واله وسلم- «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»، وهذا ما تحقق في ملحمة «خالد نقا» فأصبحت ملحمة وطنية تبرز ماهية المجتمع الكويتي ومميزاته وتعاضده اكثر من جمع مبلغ الدية، وهنا لابد لي من توجيه الشكر والعرفان بالجميل والتقدير اولا لكل مواطن في الكويت بجميع اطيافها وقبائلها فلم يكن هناك فرق بين سني أو شيعي وقبلي وحضري فالجميع سواء عندما يحتاج اي ابن من ابناء الكويت اليهم، فتسابق كل فرد ليجود بما عنده وقام بذلك عن طيب خاطر وبكل حب وأمل في تخفيف المعاناة عن ابن غالٍ من أبناء الكويت فكان «خالد نقا» ابنا لكل بيت كويتي، واقول للجميع «هذه هي الكويت دوما تعطي درسا في المحبة والتعاون والتكاتف والتلاحم لكل من يريد ان يتعلم، كيف لا وقائدها واميرها هو النموذج الذي يحتذى في الانسانية فهو أمير الانسانية، وقائد المحبة والحكمة؟»

واقول شكرا لرجال الداخلية الذين بذلوا كل جهد من اجل تنظيم الاعداد الغفيرة التي حضرت الى موقع الحفل وكانوا مثالا في الرقي الانساني في التعامل وضربوا اروع الامثلة في التفاني والاخلاص في العمل فشكرا يا رجال الداخلية.

واقول شكرا لوسائل الاعلام التي قامت بتغطية هذه الحدث المهم الذي يبرز الصورة المضيئة لكويتنا الحبيبة التي تستحقها.

شكرا ثم شكرا لكل القائمين على حفل التبرعات دون استثناء وحتى لا انسى اي اسم فالجميع كان يعمل بكل حب.

واقولها للجميع ان الكويت دولة الانسانية ، ودولة التلاحم، ودولة المحبة، ودولة نجدة الملهوف، واغاثة المحتاج ودولة امير الانسانية وقائدها سمو الامير الشيخ صباح الاحمد ولذلك فليس بمستغرب ان يتم جمع مبلغ الدية في زمن قياسي فهذه الكويت الدولة الصغيرة في حجمها، العملاقة في افعالها، وحفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

