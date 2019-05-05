آراء

جلسة طويلة استمرت الى ما بعد منتصف الليل خلال استجوابي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام.

من النتائج بشكل واضح يمكن أن تقرأ الرسالة وهي: «ان استجواب وزير الإعلام محمد الجبري تحول الى استجواب فئوي وعنصري وفزعة حيث غطت رائحة الفئوية والعنصرية على رائحة البخور في قاعة عبدالله السالم. اما الاستجواب المقدم للوزير أنس الصالح فقد كان عبارة عن قص ولصق ومعلومات مغلوطة والدليل اعتذار أحد مقدمي الاستجواب للوزير، والادهى من ذلك لغة الحوار بين النواب التي تخللت الاستجواب، فسمعنا كلمات وألفاظا لا يتفوه بها المراهقون ولا نسمعها في الشارع». وفي النهاية انتصر التعنصر وخرج الصالح باستجوابه دون أية ملاحظات أو توصيات أو توقيع لطرح الثقة، اما الجبري فالتعنصر ادى للوصول الى توقيع كتاب طرح الثقة بالوزير رغم تفنيده لجميع محاور الاستجواب.

كانت كلمة السر لهذين الاستجوابين هي «التعنصر»، ولهذا أقول يا نواب الامة ارجوكم حافظوا على ما تبقى لأداة الاستجواب التي أساء البعض استغلالها وأصبحت أداة لتصفية الحسابات الشخصية والتعنصر، وهناك نواب في المجلس يجيدون ويعرفون متى يستخدمون هذه الأداة واستجواباتهم التي قدموها أتت بنتائج ايجابية وبعضهم أساء لهذه الأداة التي كفلها الدستور.

قوة الاستجواب اليوم ونتائجه لا تقاس بقوة محاوره والأدلة والمستندات والوثائق، وإنما تقاس باسم الوزير المعني.

ان الاستجوابين اللذين قدما للجبري والصالح وقعا على شهادة وفاة المجلس رقابيا، فالناس كانت تراهن على دوره الرقابي لأن الدور التشريعي ميت اكلينيكيا منذ فترة وبعض النواب أوصل أغلب الشعب الى التمني بأن يحل هذا المجلس أو تنتهي فترته بأسرع مدة وذلك بسبب أدائهم المتواضع سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي، وهذا ليس بكلامي أو كلام المواطنين ولكنه كلام بعض أعضاء المجلس نفسه.

