عربيات ودوليات

باريس- برلين الوكالات: نجح رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في نقل العلاقات بين بلاده وأكبر اقتصادين في الاتحاد الاوروبي الى مستويات جديدة عبر توثيق شراكات استراتيجية مع ألمانيا وفرنسا تشمل «خريطة طريق» استراتيجية وقعت مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وتفاهمات مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل واتفاقات تجارية واقتصادية مليارية مرتبطة باعادة الاعمار والتعاون في دحر الارهاب وتعزيز الدور الاقليمي للعراق.

ووقعت فرنسا والعراق «خريطة طريق استراتيجية جديدة» تحدد اطار العلاقات بينهما خصوصا في المجالين العسكري والاقتصادي وقال مصدر في رئاسة الجمهورية ان خريطة الطريق وقّعت خلال مأدبة عشاء بين رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ووزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان قبل أن يُكشف مضمونها على غداء عمل في قصر الاليزيه بين عبد المهدي والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وأضاف المصدر نفسه أن خريطة الطريق تتضمن شقا عسكريا يشمل تعزيزا لعديد الجنود الفرنسيين الذين يدرّبون نظراءهم العراقيين وأشار الى أنه سيتم التطرق أيضا الى قضية الجهاديين الأجانب وبينهم فرنسيون الذين يحتجزهم العراق ويجب أن يُصدر القضاء العراقي أحكامه بحقهم لكنّ باريس لم تتلق حتى الآن «طلبا محددا من بغداد لتقديم مساهمة مالية من فرنسا في ما يتعلق بهذا الموضوع» ولفت المصدر نفسه الى أن «السلطات العراقية تعمل على اعداد طلب عام في مايتعلق بالقدرات القضائية والسجنية، وانشاء معسكرات اعتقال جديدة، وتدريب القضاة واستقبال متهمين أوسجناء أجانب»، مضيفا «لكل هذا كلفة بالنسبة الى العراق، ونحن نفهم ذلك» وتابع «سيتمّ تقديم طلب الى المجتمع الدولي من أجل تمويل هذه السياسة القضائية والسجنية، لكنه ليس جاهزا بعد» ووصف عبد المهدي خريطة الشراكة الاستراتيجية بأنها تتضمن «المبادئ العامة» التي يتمنى الطرفان أن تكون أساساً لعلاقاتهما المستقبلية.

وفي حديثهما الى الصحافة قبل اجتماعهما عرض ماكرون أولويات بلاده في العراق وهي مواصلة الحرب على الارهاب لأن هذه المعركة لم تنته واعادة اعمار العراق وأخيرا دعم الأجندة الاقليمية التي يسير العراق على هديها من أجل استقرار المنطقة. واكد ماكرون وقوف باريس الى جانب عراق «موحد، فيدرالي وديموقراطي» وتشكل «خريطة الطريق» الأساس الذي ستنهض عليه علاقات البلدين المتجددة. وفي ملف الارهاب وعد ماكرون بأن تبقى بلاده شريكا للعراق من أجل تعزيز امكانياته في المعركة ضد الارهاب وتمكينه من حماية حدوده وفي ملف اعادة الاعمار وعد ماكرون بتعبئة امكانات بلاده السياسية والمالية وتوفير امكانات اضافية للوكالة الفرنسية للتنمية التي ستكون القناة التي تمر عبرها المساعدات المختلفة.

ونوه ماكرون بالحوار الذي أقامه عبد المهدي مع دول الجوار، وبعروض الوساطة التي قدمها من أجل خفض التصعيد في المنطقة ورد عبد المهدي مشيدا بـ»دفء العلاقة الشخصية، والرغبة في العمل المشترك» مع ماكرون وشدد على الحاجة لاستمرار التعاون الدولي في ملف محاربة الارهاب معتبرا أن أي ثغرة فيه ستفيد «داعش» وستوفر له الفرصة للعودة الى الساحة.

وتوقف عند مبادراته الخارجية، وتحديداً زياراته لدول الجوار التي يريد منها أن يعود العراق «عنصر استقرار» في المنطقة.

وعلى الصعيد الثنائي أشار عبد المهدي الى التوافق مع وزيرة الدفاع الفرنسية على رفع مستوى العلاقات الدفاعية مع فرنسا دون اعطاء التفاصيل.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استقبلت عبد المهدي الثلاثاء في العاصمة برلين. حيث تسعى ألمانيا منذ سنوات مثل دول أخرى الى استقرار الأوضاع في العراق ويقوم الجيش الألماني حاليا بتدريب قيادات بالجيش العراقي. وخلال مؤتمر صحافي مع ميركل اعتبر رئيس الحكومة العراقية أنه لم يتم القضاء على تنظيم «داعش» بشكل كامل رغم السيطرة على آخر مواقعه في سورية. وقال عبد المهدي «لقد تلقى تنظيم «داعش» ضربات مؤلمة من دون أن يتم القضاء عليه بشكل كامل». وتابع عبد المهدي «علينا أن نتذكر ان «داعش» كانت تسيطر على مساحات واسعة قبل سنة ونصف سنة، وها هو البغدادي يظهر الان في مكان معزول ومجهول» في اشارة الى شريط فيديو تم بثه لابي بكر البغدادي بعد شهر على سقوط آخر مواقع التنظيم في سوريا. وتابع عبد المهدي أن تنظيم داعش «هو بالطبع تنظيم دولي ضخم سيسعى بالطبع الى استعادة ثقة مقاتليه وارتكاب اعتداءات جديدة» واعتبر أن شريط الفيديو الاخير «هو سبب اضافي لنا للعمل معا على كسر ما تبقى من داعش».

من جهتها قالت المستشارة الالمانية «لم ينطلق أحد منا من مبدأ زوال تنظيم «داعش» بل العكس هو الصحيح وسنفكر مليا لفترة طويلة في كيفية القضاء عليه نهائيا». وقالت المستشارة ميركل «نتعهد بتقديم الدعم للعراق وخاصة فيما يتعلق باعادة الاعمار» موضحة «تطرقنا في مباحثاتنا مع عبدالمهدي لأربيل باعتبارها جزءاً من العراق ونحن نؤكد دعمنا لوحدة البلاد».

من جهة ثانية أكد رئيس الوزراء العراقي، أن العلاقات بين أربيل وبغداد ممتازة مستدركاً «لكن هذا لا يعني حل جميع المشاكل الموروثة والتاريخية المعقدة حول النفط والمناطق المتنازع عليها وكيفية توزيع الموارد في العراق الاتحادي والفيدرالي».

اقتصاديا أشار عبد المهدي الى أن «توقيع اتفاقية مع شركة سيمنز يفتح الباب أمام المزيد من التعاون المشترك بين العراق وألمانيا»، داعياً ميركل لزيارة العراق. وذكر أن «بعض المعايير الدولية تطبق على العراق دون الأخذ بنظر الاعتبار الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها البلاد لكن ألمانيا اتخذت خطوات سباقة في هذا السياق ونحن نشكرها على ذلك».

