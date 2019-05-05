عربيات ودوليات

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي بمقر اقامته في باريس رؤساء وكبار مسؤولي كبريات الشركات الفرنسية،لبحث فرص مشاركتها وزيادة حضورها في العراق، واستعراض خارطة الاستثمارات الواسعة في المجالات الاقتصادية والنفط والكهرباء والصناعة والنقل والاتصالات والبنى التحتية وفي مختلف المجالات والمحافظات العراقية.

واكد عبد المهدي تطلع العراق الى زيادة حضور الشركات الفرنسية في العراق ومساهمتها في تطوير اقتصاده واعماره وتلبية احتياجاته المتنوعة في ظل الاستقرار غير المسبوق الذي يشهده ولما يملكه من فرص استثمارية وطاقات بشرية هائلة وأيد عاملة الى جانب انفتاحه على محيطه الخارجي، مشيدا بالشركات الفرنسية والخبرات التي تتمتع بها ومايوفره تواجدها من فرص عمل واسعة، ومؤكدا استعداد الحكومة لتوفير متطلبات العمل والبيئة الاستثمارية المناسبة امامها.

وشملت اللقاءات عددا من الشركات الفرنسية الكبرى ( توتال - تاس - اليستوم - ADP - ايرباص)، واعرب ممثلو الشركات عن اهتمامهم بتوسيع النشاط الاستثماري في العراق في ظل استقراره السياسي والاقتصادي والفرص الكبيرة المتاحة لتنافس الشركات الفرنسية بمختلف اختصاصاتها.

وكان الرئيس عبد المهدي وصل العاصمة الفرنسية باريس قادما من المانيا التي شهدت توقيع اتفاق خارطة طريق تطوير قطاع الكهرباء في العراق بالتعاون مع شركة سيمنس الالمانية.

واجتمع عبد المهدي الذي عاش في المنفى بفرنسا 20 عاما ويتحدث الفرنسية بطلاقة مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي ثم مع وزير الاقتصاد برونو لومير. وفي ما يتعلق بالمجال الاقتصادي، قال مصدر الفرنسي إن خريطة الطريق الاستراتيجية التي وقعها عبد المهدي والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ستتطرّق «بوضوح إلى القطاعات» التي يُمكن «للشركات الفرنسيّة تعزيز مواقعها» فيها. وأضاف «نأمل في أن تُعزّز سلسلة من الإعلانات خلال الأسابيع المقبلة هذه الديناميكية».

