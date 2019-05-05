عربيات ودوليات

برلين- أ. ف. ب- د. ب. أ: خطت مجموعة «سيمنز» الصناعية الألمانية العملاقة خطوة إضافية في منافستها مع مجموعة «جنرال إليكتريك» الأميركية لإصلاح قطاع الكهرباء في العراق، بتوقيعها «خارطة طريق» في اجتماع عقدته في برلين مع كبار المسؤولين العراقيين. ووقّع الرئيس التنفيذي للمجموعة الألمانية جو كايزر مع وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب «اتفاقا تنفيذيا لإطلاق عملية التنفيذ الفعلي لخارطة الطريق» التي تم الاتفاق عليها العام الماضي بحسب ما أعلنت المجموعة الألمانية في بيان.

وبموجب الاتفاق الموقع الثلاثاء ضمنت «سيمنز» عقودا بقيمة 700 مليون يورو (785 مليون دولار) لبناء محطة كهرباء وتحديث 40 توربين غاز وإقامة محطات فرعية ومحولات «في كل أنحاء العراق».

وبعد لقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لقد «وقعنا أربع اتفاقيات مع شركة «سيمنز» بقيمة 14 مليار دولار لتنفيذ مشاريع في مجال الكهرباء»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العراقية. وبحسب الوكالة فإن المشروع يهدف الى توفير فرص عمل واعدة واستثمار الملاكات العراقية، وتطويرها، وخلق قطاع خاص واعد، لبناء شبكة وطنية محكمة ومربحة تدر على موازنة الدولة الأموال.

