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غزة الوكالات: شن طيران الاحتلال الاسرائيلي امس غارات على غزة مسفرة عن مقتل فلسطيني بحسب ما أفاد مسؤولون ما يشكل خرقا جديدا للهدنة الهشّة بين الجانبين فيما أعلنت اسرائيل اطلاق نحو 90 صاروخا من غزة باتجاه المستوطنات القريبة من القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية امس استشهاد شاب واصابة 4 آخرين جراء قصف شنه الاحتلال الاسرائيلي شمال قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الوزارة اشرف القدرة في تصريح صحافي ان الشاب عماد نصير (22 عاما) استشهد فيما أصيب أربعة اخرون بجروح مختلفة جراء استهداف اسرائيل شمال قطاع غزة ما أدى الى ارتفاع حصيلة الشهداء منذ الجمعة الى خمسة فلسطينيين.

وواصلت المدفعية الاسرائيلية قصفها لعدة اهداف على الحدود الشرقية لقطاع غزة من بينها مرصد للمقاومة الفلسطينية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة بثلاث قذائف مدفعية الى جانب مرصد اخر قرب بلدة بيت حانون شمال القطاع. من جهته قال جيش الاحتلال الاسرائيلي في بيان انه تم رصد 90 صاروخاً أطلقت من قطاع غزة تجاه البلدات الاسرائيلية وأن منظومة «القبة الحديدية» تمكنت من اعتراض العشرات منهما. وبدأ التوتر الأمني عقب استشهاد أربعة فلسطينيين في عدد من الاستهدافات الاسرائيلية منهم اثنان استشهدا بالرصاص الحي عقب مشاركتهما في «مسيرة العودة وكسر الحصار» الى جانب شن المقاتلات الاسرائيلية مساء الجمعة غارة على احد المواقع العسكرية قرب الحدود وسط قطاع غزة أدت الى استشهاد اثنين اخرين. كما قام مسلحون فلسطينيون باطلاق النار على دورية عسكرية اسرائيلية أدت الى اصابة مجند ومجندة اسرائيلية بجروح طفيفة.

وأفاد متحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أنه سيجري مشاورات مع قادة أمنيين. ويأتي التصعيد في أعقاب اشتباكات الجمعة اعتبرت الأعنف منذ أسابيع بين الطرفين. بدورها شددت حركة الجهاد الاسلامي على أن «المقاومة تقوم بواجبها ودورها في حماية الشعب الفلسطيني والذود عنه ومستعدة للاستمرار في الرد والتصدي للعدوان الى أبعد مدى (مكانا وزمانا)». الى ذلك دعت حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس الى تدخل دولي عاجل لـ«لجم العدوان» الاسرائيلي على قطاع غزة. وحملت «فتح» في بيان الحكومة الاسرائيلية «مسؤولية هذا التصعيد، وجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة»، مؤكدة أن «هذه الجرائم لن تمر دون عقاب وملاحقة قانونية».

