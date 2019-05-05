عربيات ودوليات

طهران واشنطن الوكلات: رأى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، أن الحرب بين ايران والولايات المتحدة «ليست وشيكة» لكنه لم يستبعد وقوع «حوادث غير متوقعة» بين البلدين يمكن أن تؤدي الى اشتباك عسكري « لن يكون احد في مأمن منه» في حين دعا الرئيس الايراني حسن روحاني امس مواطنيه الى «المقاومة والوحدة» بمواجهة الضغوط الأميركية التي اعتبرها «حربا على الأمل» تشنها واشنطن ضد الجمهورية الاسلامية. فيما أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة على البرنامج النووي الايراني بدءا من أمس السبت «ضمن حملتها غير المسبوقة لفرض أقصى الضغوط على طهران.

وقالت صحيفة «انديبندنت» البريطانية ان ظريف حذر في تصريحات أدلى بها خلال زيارته الى نيويورك من «حوادث» وتوترات بين ايران وواشنطن تتعلق بابحار السفن في الخليج وخاصة عبر مضيق هرمز. وذكر أن الحرس الثوري الايراني هو الذي يسيطر على الساحل الايراني من المضيق ويتواصل مع السفن المبحرة عبره بشكل مباشر، لذا فان غياب الاتصال الحيوي مع الجانب الأميركي في هذه المنطقة يمكن أن يؤدي الى وقوع اشتباك بسهولة.

وشدد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على ان «لا أحد من دول المنطقة سيكون في مأمن عند أي مواجهة أميركية - ايرانية».

في المقابل أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات قاسية جديدة على البرنامج النووي الايراني بدءا من يوم امس «ضمن حملتها غير المسبوقة لفرض أقصى الضغوط على طهران على خلفية برنامجها النووي وانشطتها الهدامة في المنطقة». وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية مورغان اورتاغوس في بيان أن الوزير مايك بومبيو قرر فرض الولايات المتحدة عقوبات على أي مساعدة تقدم لتطوير مفاعل بوشهر النووي. كما تشمل العقوبات الجديدة نقل أي يورانيوم مخصب الى خارج ايران في مقابل اليورانيوم الطبيعي.

من جهته دعا روحاني امس الى «المقاومة والوحدة» لمواجهة الضغوط الأميركية التي اعتبرها «حربا على الأمل» تشنها واشنطن ضد الجمهورية الاسلامية. وقبل عام تقريبا، قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعادة فرض عقوبات صارمة على طهران بعد انسحابه من اتفاق نووي وقع بين ايران والقوى الكبرى في العام 2015. وقال روحاني في خطاب متلفز انّ «أميركا ستتخلى عن هذه اللعبة فقط حين تدرك أنها لا تستطيع تحقيق شيئ. ليس أمامنا سبيل الا المقاومة والاتحاد».وأكد الرئيس الايراني أن بلاده ستبيع النفط على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة منوها بأن هذه العقوبات تستهدف العملة الايرانية والاحتياطات الأجنبية.

