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الخرطوم الوكالات: اعلن عضو بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، امس أن الجيش لن يقبل بأغلبية مدنية في مجلس مؤقت لتقاسم السلطة معتبرا ذلك الأمر «خطا أحمر».

ونقلت صحيفة «الصيحة» عن الفريق صلاح عبد الخالق قوله ان المجلس يمكن أن يقبل بتمثيل متساو للمدنيين والعسكريين لكنه لن يقبل بأغلبية مدنية في المجلس السيادي تعليقا على مطالب «قوى الحرية والتغيير». وكانت «قوى الحرية والتغيير» قدمت «وثيقة دستورية» للمجلس العسكري الانتقالي قالت انها تشكل رؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات خلال الفترة الانتقالية ومن أبرز البنود التي تضمنتها الوثيقة وقف العمل بدستور 2005 الانتقالي وتحديد فترة انتقالية لمدة 4 سنوات وتشكيل مجلس سيادي مشترك من المدنيين والمجلس العسكري لادارة شؤون البلاد وتشكيل مجلس تشريعي انتقالي يتألف من عدد 120 الى 150 عضوا. وقالت «قوى اعلان الحرية والتغيير» انها في انتظار رد المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية والتي سيتحدد على ضوئها ملامح المرحلة المقبلة.

وأوضح أمجد فريد الناطق الرسمي باسم «تجمع المهنيين» في مؤتمر صحافي، أن هناك بوادر ايجابية من المجلس العسكري الانتقالي، وقد كان رده على وثيقة الاعلان الدستوري ايجابيا، وفق ما نقلت وكالة السودان للأنباء «سونا». وشدد فريد على الاستمرار في مواصلة الاعتصام وعدم ازالة المتاريس حتى تتحقق المطالب ويتم تسليم السلطة للمدنيين.

الى ذلك بدأت مجموعة من قوات الدعم السريع السودانية، امس بفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم حينما تصدى المعتصمون لها.

وأفاد شهود عيان أن جنودا من «الدعم السريع» وصلوا الى بوابة رئاسة أركان القوات البحرية، وشرعوا في ازالة الحواجز الأسمنتية والمتاريس واشتبكوا مع المحتجين ما أدى الى اصابة مواطن أسعف فورا الى احدى العيادات الطبية الملحقة بمقر الاعتصام. وأضاف، «المحتجون وقفوا سدا منيعا رفضا لازالة الحواجز والمتاريس، الى حين تحقيق مطالبهم بتسليم السلطة الى حكومة مدنية». وتابع، «ضباط من الجيش برتب رفيعة (لم يذكرها) وصلوا الى مكان الاشتباك بين قوات الدعم السريع، والمحتجين، وأعلنوا صراحة بأن المواطنين السلميين تحت حماية الجيش، ولن تستطيع أي قوة فضهم بالقوة». ومضى بالقول «يبدو أنها محاولات فردية، من جنود قوات الدعم السريع، حيث إن قائدهم، محمد حمدان دقلو أعلن أكثر من مرة رفضه فض الاعتصام بالقوة».

