عربيات ودوليات

سيول- أ.ف.ب: أطلقت كوريا الشمالية امس صواريخ قصيرة المدى في اتجاه بحر اليابان، بحسب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عام في حين تتعثر المحادثات مع بيونغ يانغ حول نزع سلاحها النووي. وأفادت القيادة العسكرية العليا في كوريا الجنوبية في بيان أن كوريا الشمالية «أطلقت عددا من الصواريخ القصيرة المدى من شبه جزيرة هودو قرب مدينة وونسان الساحلية، في اتجاه الشمال الشرقي» وأضافت أن الصواريخ حلقت على ارتفاع 70 الى 200 كيلومتر فوق بحر اليابان. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز «نعلم ما فعلته كوريا الشمالية سنواصل المراقبة».

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن أي صاروخ لم يحلق فوق اليابان. وأكدت الرئاسة الكورية الجنوبية أنها تتابع الوضع من كثب، وأنها «تتشارك المعلومات بشكل وثيق مع الولايات المتحدة». وأضافت في وقت لاحق أن خطوة كوريا الشمالية تشكل خرقا لاتفاق عسكري وقعه الطرفان العام الماضي، معربة عن «قلقها الشديد» واضافت الرئاسة «ندعو كوريا الشمالية الى المشاركة بنشاط في الجهود المبذولة لاستئناف الحوار بسرعة».

وكانت بيونغ يانغ حذرت الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الاسبوع من «نتيجة غير مرغوب فيها» اذا لم تغير موقفها بحلول نهاية العام في وقت وصلت المفاوضات حول برنامج كوريا الشمالية البالستي والنووي الى طريق مسدود منذ ثلاثة أشهر. وقد صرحت نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي الثلاثاء «قرارنا على صعيد نزع السلاح النووي لا يزال ساريا وسنطبقه عندما يحين الوقت». لكنها أضافت أن «ذلك لن يكون ممكنا الا اذا أعادت الولايات المتحدة النظر في حساباتها الحالية وأعادت صياغتها».

وعلق مدير الدراسات الكورية في مركز «ناشونال انترست» للدراسات في واشنطن هاري كازيانيس أن «كيم قرر تذكير العالم والولايات المتحدة على وجه التحديد، بأن قدراته على صعيد الاسلحة تزداد يوما بعد يوم» وتابع «أخشى أن تكون هذه بداية العودة الى حقبة التهديدات بالحرب النووية والاهانات الشخصية وهي دورة خطيرة من التوتر ينبغي تفاديها بأي ثمن».وتأتي الخطوة الكورية الشمالية قبل زيارة مقررة الأسبوع المقبل الى اليابان وكوريا الجنوبية للمبعوث الأميركي الخاص ستيفن بيغون.

وأكدت واشنطن أن المسؤول الأميركي سيناقش «جهود التقدم نحو نزع شامل ومراقب بالكامل للأسلحة النووية من كوريا الشمالية». وأكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن المبعوث الكوري الجنوبي بشأن المسائل النووية لي دو هون تحدث مع بيغون حول اطلاق كوريا الشمالية للصواريخ. وسبق أن أعلنت بيونغ يانغ في نوفمبر وابريل اختبارا غامضت «لاسلحة تكتيكية» دون تفاصيل اضافية. وكانت هذه أول تجربة أسلحة يعلن عنها الشطر الشمالي منذ دخوله في مفاوضات مع الولايات المتحدة حول برامجه العسكرية في 2018. غير أن نظام كوريا الشمالية امتنع حتى الآن عن اختبار صواريخ بالستية أو أسلحة نووية ما سيعني وقف التقارب مع سيول وواشنطن بصورة نهائية.

