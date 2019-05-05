عربيات ودوليات

دمشق- الوكالات: أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض امس بسقوط قتيلين في غارت جوية للطائرات الحربية الروسية والنظامية السورية متفرقة على أرياف حماة وادلب وحلب وهي مناطق «خفض التصعيد» وفقا لاتفاق الرئيسين الروسي والتركي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان. وقال المرصد، المحسوب على «الاخوان المسلمين» وينشط من لندن: إن عدد الضحايا ارتفع بذلك الى 65 قتيلا من المدنيين والعسكريين جراء دخول التصعيد الأعنف على الاطلاق يومه الخامس. وأشار المرصد الى أن قوات النظام قصفت بأكثر من 50 قذيفة وصاروخا أماكن في بلدة الهبيط بريف ادلب الجنوبي ليل الجمعة السبت، ما أسفر عن مقتل مواطنة ورجل بالاضافة لسقوط جرحى. ولفت الى سقوط قذائف صاروخية بعد منتصف ليل أمس على أماكن في حي حلب الجديدة بالقسم الغربي من مدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام. من جانب آخر ندد مصدر مسؤول سوري بمؤتمر للعشائر تنظمه ميليشيات قوات سورية الديموقراطية «قسد» الكردية في مدينة عين عيسى (شمال) بوصفه «خيانة» بحسب ما أوردت وكالة «سانا» الرسمية. ورفض القائد العام لقوات سورية الديموقراطية التي تضم فصائل كردية وعربية، مظلوم عبدي خلال المؤتمر أسلوب «المصالحات» الذي تقترحه دمشق من أجل تحديد مصير مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سورية، مبديا في الوقت ذاته استعداده للحوار مع الحكومة السورية.

وقال المصدر المسؤول في وزارة الخارجية السورية في تصريح لوكالة «سانا» ان المؤتمر الذي انعقد في منطقة «تسيطر عليها ميليشيات مسلحة تابعة للولايات المتحدة الأميركية ودول غربية أخرى مني بالفشل بعد مقاطعة معظم العشائر العربية الأصيلة له».ووصف المؤتمر بانه «التقاء العمالة والخيانة والارتهان». وأضاف المصدر أن «مثل هذه التجمعات تجسد بشكل لايقبل الشك خيانة منظميها مهما حملوا من انتماءات سياسية أو اثنية أو عرقية».

