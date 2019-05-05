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طرابلس- أ. ف. ب: تعرض مقرّ عسكري تابع لـ«الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر في مدينة سبها في جنوب ليبيا امس إلى هجوم مسلح أوقع تسعة قتلى وفقا لمصادر محلية وطبية. وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم. وقال عميد بلدية سبها حامد الخيالي «تعرض مقر مركز تدريب سبها التابع للقوات المسلحة لهجوم إرهابي فجرا من عناصر التنظيم تساندها عناصر من مجموعات إجرامية ومرتزقة». وأضاف «تسبب الهجوم في سقوط تسعة قتلى من العسكريين بعضهم تعرض للذبح وبعضهم أعدم رميا بالرصاص».

وأوضح المتحدث باسم مركز سبها الطبي أسامة الوافي أن «المركز استقبل في وقت مبكر من الصباح تسعة جثامين» مؤكدا عدم استقبال جرحى. وقال التنظيم المتطرف على حساباته على تطبيق «تلغرام»، أن «جنود الخلافة» هاجموا مقر قيادة منطقة سبها العسكرية التابعة لحفتر.

وأشار التنظيم إلى «تحرير كل الأسرى المحتجزين داخل المعسكر» وهو ادعاء لم يتم تأكيده من مصادر رسمية. وشهدت قاعدة تمنهت العسكرية قرب سبها اشتباكات في 18 أبريل الماضي سقط على إثرها أربعة قتلى وستة جرحى من قوات المشير خليفة حفتر. وقبل إعلان الهجوم على العاصمة طرابلس في الرابع من ابريل أطلقت قوات حفتر هجوما في منتصف يناير «لتطهير الجنوب من الجماعات الإرهابية والإجرامية» سيطرت بموجبه على جزء كبير من الجنوب الليبي الصحراوي، وانتشرت في منطقة سبها التي تبعد عن طرابلس نحو 650 كيلومترا وحصلت على تأييد قبائل في المنطقة.

