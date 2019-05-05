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ميامي- الوكالات: هبطت طائرة من طراز «بوينغ 737» كان على متنها 142 شخصا اضطراريا في نهر سانت جونز بالقرب من محطة نافال الجوية في جاكسونفيل في ولاية فلوريدا.

ونقلت إذاعة «سوا» الاميركية عن رئيس بلدية جاكسونفيل قوله إن الطائرة «سقطت في النهر»، لكن لم تغمرها المياه. أضاف أنه تم استدعاء الوحدة البحرية وفرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحادث.

وأفادت إدارة إنقاذ الحرائق في جاكسونفيل، إن جميع الركاب على متن الطائرة نجوا وهم على قيد الحياة.

وقال رئيس بلدية جاكسونفيل في ولاية فلوريدا إن 21 شخصًا بالغا تم نقلهم إلى مستشفى محلي مؤكدًا أنه لا توجد إصابات خطيرة وأضاف إن بقية الركاب في حالة جيدة.

وكانت الطائرة وهي من نوع «بوينغ 737» قد انطلقت من خليج غوانتانامو وكان من المفترض أن تصل إلى جاكسونفيل لكنها هبطت اضطراريًا في النهر.

