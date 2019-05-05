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القاهرة- الوكالات: أصيب 59 شخصا إثر اندلاع حريق ضخم في سوق الموسكي الذي يعد أحد أشهر المناطق التجارية وسط القاهرة، ورفعت وزارة الصحة والسكان درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمعالجة المصابين. وقالت وسائل إعلام محلية إن الحريق اندلع بمخزن في الدور الأرضي من مبنى مكون من أربعة طوابق في سوق الموسكي بمنطقة الأزهر، ثم امتدت ألسنة النيران إلى عشرات المحال التجارية.

وانتقلت 49 سيارة إطفاء وأربعون سيارة إسعاف في محاولة للسيطرة على الوضع، حيث استمرت عملية السيطرة على الحريق ما يزيد على 12 ساعة بعد تجدده مرة أخرى، كما أفادت مصادر طبية بتعرض 59 شخصا لإصابات تراوحت بين الاختناق والحروق والكسور. ووجهت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بمستشفيات ومراكز الحروق في محيط منطقة الأزهر.

وقال مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة متحدثا عن الخسائر المبدئية أن النيران إلتهمت 40 متجرا للملابس والأقمشة والعطور. وأضاف، أن النيران تجددت أكثر من ثلاث مرات أثناء إجراء قوات الحماية المدنية لعمليات التبريد.

وأوضح المصدر الأمني أن السبب هو وجود العديد من محلات بيع العطور بالممر، وحيازة تلك المحلات على كحوليات ومواد قابلة للاشتعال. من جهته، قال اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة، إن النيران التهمت عقارا كاملا مكون من 3 طوابق وأرضي، وجميعها تضم محلات ومخازن تحوي مواد لتجارة البلاستيك والمفروشات والأقمشة والعطور كلها قابلة للاشتعال.

وأضاف، أن الخسائر المادية تقدر بالملايين بسبب حجم البضائع التي كانت موجودة بالموقع، مؤكدا أن الوضع صعب والحماية المدنية بذلت جهدا كبيرا في السيطرة على الموقف.

وتنتشر بسوق الموسكي مئات محال بيع الملابس والأجهزة الكهربائية، وسبق أن شهد نشوب حرائق متكررة لأسباب عدة، أبرزها ماس كهربائي وارتفاع درجات الحرارة.

