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بانكوك- أ. ف. ب: تم تتويج الملك ماها فاجيرالونغكورن رسميا امس في حفل مهيب تخللته مراسم هندوسية وبوذية وتعهد خلاله بأن يحكم بـ«استقامة». وفاجيرالونغكورن هو عاشر ملك من سلالة تشاكري التي تحكم تايلند منذ العام 1782. ووصل إلى العرش قبل عامين عقب وفاة والده لكنه انتظر حتى انقضاء فترة الحداد الطويلة قبل أن يحين تاريخ تتويجه. وبدأت مراسم امس التي تستمر ثلاثة أيام بتلقي الملك الذي ارتدى ثوبا أبيض اللون، مياها مقدسة من أنحاء تايلند ليمسح وجهه بها في مجمع القصر الكبير وسط طلقات مدفعية بهذه المناسبة وتراتيل الرهبان البوذيين وتعهد بأن يحكم بـ»استقامة» لمصلحة الشعب التايلندي. بدورها، انحنت أمامه زوجته الرابعة الملكة سوتيدا، التي تزوجها في حفل مفاجئ قبل أيام من تتويجه. وهذه المرة الأولى التي يشاهد فيها معظم التايلنديين حفل تتويج إذ كان الأخير عام 1950 عندما تم تتويج والد الملك بوميبول أدولياديج.

