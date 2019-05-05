دوليه

أبقى إيفرتون آماله الضعيفة في المنافسة على بطاقة مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» الموسم المقبل بفوزه الثمين على ضيفه بيرنلي 2-0 أول من امس على ملعبي «غوديسون بارك» في ليفربول في افتتاح المرحلة السابعة والثلاثين من الدوري الإنكليزي.

وسجل بن مي (17 خطأ ي مرمى فريقه) والإيرلندي شيموس كولمان (20) الهدفين.وهو الفوز الرابع تواليا لإيفرتون على أرضه بعدما تغلب على تشلسي 2-0 وارسنال 1-0 ومان يونايتد 4-0 على التوالي، فأنعش آماله الضعيفة في حجز بطاقة يوروبا ليغ.

وصعد إيفرتون إلى المركز الثامن برصيد 53 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف ولفرهامبتون صاحب المركز السابع الذي يمنح صاحبه البطاقة الأوروبية في حال فوز مانشستر سيتي على واتفورد في نهائي مسابقة كأس إنكلترا نهاية الشهر الحالي.

وتقدم إيفرتون بفارق نقطتين عن ليستر سيتي الثامن قبل المرحلة والذي يحل ضيفا على مانشستر سيتي المتصدر غدا في ختام المرحلة.وتضم دائرة الفرق المنافسة على المركز السابع أيضا واتفورد الذي يحل ضيفا على تشلسي اليوم.في المقابل، تجمد رصيد بيرنلي عند 40 نقطة في المركز الخامس عشر.ويلعب اليوم أيضا هادرسفيلد مع مان يونايتد، وأرسنال مع برايتون.

