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دوليه

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ليغانيس أذل إشبيلية


ألحق ليغانيس خسارة مذلة بمضيفه إشبيلية وأضعف حظوظه في المنافسة على البطاقة الأخيرة المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما تغلب عليه بثلاثية نظيفة أول من امس في افتتاح المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني.
وفاجأ ليغانيس مضيفه بهدفين مبكرين حملا توقيع كل من الدولي المغربي يوسف النصيري (8) والدنماركي مارتن برايثوايت (20)، قبل أن يعزز بالثالث بواسطة أوسكار رودريغيث (82).
وصعد ليغانيس إلى المركز التاسع برصيد 45 نقطة مسديا خدمة إلى خيتافي شريك إشبيلية في المركز الرابع (55 نقطة) للإنفراد بالمرتبة الأخيرة المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف جيرونا اليوم.كما قدم ليغانيس خدمة لفالنسيا السادس (52 نقطة) والذي بات يملك فرصة اللحاق بإشبيلية في حل فوزه على مضيفه هويسكا صاحب المركز الأخير اليوم أيضا.


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