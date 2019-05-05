دوليه

واصل مرسيليا إهدار النقاط في سعيه لحجز مركز مؤهل الى المسابقات الاوروبية الموسم المقبل بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه ستراسبوغ 1-1 اول من امس في افتتاح المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الفرنسي. وابتعد مرسيليا أكثر عن المركز الرابع المؤهل الى مسابقة «يوروبا ليغ» الموسم المقبل حيث بات يتخلف بفارق أربع نقاط عن سانت إتيان الذي يلاقي موناكو في عقر داره اليوم، وفي حال فوزه سيرتفع الفارق إلى 7 نقاط. كما بات مهددا بخسارة مركزه الخامس في حال فوز مونبلييه (54) على أميان اليوم أيضاً.ورفع مرسيليا رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس مقابل 46 نقطة لستراسبوغ في المركز التاسع.

وكان ستراسبورغ، الذي لم يفز في مبارياته الخمس الاخيرة في الدوري، حسم مشاركته في «يوروبا ليغ» بفوزه بكأس الرابطة على حساب غانغان، على أن يبدأ مشواره من الدور التمهيدي الثاني، فيما حسم رين البطاقة الثانية بفوزه بالكأس المحلية باسقاطه باريس سان جرمان حامل اللقب في الاعوام الاربعة الأخيرة بركلات الترجيح.

