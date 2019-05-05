دوليه

أوقف ماينتس سلسلة انتصارات ضيفه لايبزيغ بعدما اسقطه في فخ التعادل 3-3 في افتتاح المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني أول من امس.

وكان لايبزيع حقق سلسلة من 8 انتصارات على التوالي في مختلف المسابقات، قبل ان يتمكن اصحاب الارض من تحقيق ما عجز عنه العديد من الأندية في المراحل السابقة. وسجل لوكاس كلوسترمان (20 و32) وتيمو فيرنر (49) أهداف لايبزيغ، والنمسوي كريم أونيسيو (43) والفرنسيان موسى نياكاتي (67) وجان-فيليب ماتيتا (83) أهداف ماينتس.

وخاض لايبزيغ اللقاء أمام ماينتس وعينه على اللقاء المرتقب في المرحلة المقبلة أمام المتصدر الحالي بايرن ميونيخ، الذي يلتقيه مجددا بعد اسبوعين في المباراة النهائية لكأس المانيا في 25 مايو المقبل على الملعب الأولمبي في برلين.

وسيكون لايبزيغ الذي حجز بطاقته إلى مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، امام موعد تاريخي للفوز بالكأس المحلية للمرة الاولى في تاريخه، فيما يأمل مدربه رالف رانغنيك أن يحرز لقب المسابقة للمرة الثانية في مسيرته بعد اولى مع شالكه عام 2011. ورفع لايبزيغ رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثالث، مقابل 37 نقطة لماينتس في المركز الثاني عشر.

