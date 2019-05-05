دوليه

قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أول من امس إيقاف مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي ثلاث مباريات بعد طرده في المباراة النهائية لكأس فرنسا، وبدء اجراءات بحق زميله البرازيلي نيمار الذي ضرب أحد المشجعين في نهاية المباراة ذاتها. وقال بيان صادر عن الاتحاد الفرنسي «قررت لجنة السلوك في اجتماعها الخميس 2 مايو 2019، معاقبة كيليان مبابي بالايقاف ثلاث مباريات وفتح اجراء بحق نيمار وكلاهما من باريس سان جرمان على اثر المباراة النهائية لكأس فرنسا على ملعب ستاد دو فرانس في 27 ابريل».

وكان مبابي طرد ببطاقة حمراء اثر تدخله العنيف على لاعب رين داميان دا سيلفا في اواخر المباراة النهائية التي خسرها فريقه بركلات الترجيح بعد تعادلهما 2-2 في الوقتين الاصلي والاضافي. وغاب مبابي عن مباراة فريقه الاخيرة ضد مونبلييه منتصف الاسبوع الحالي وبالتالي سيغيب عن مباراتين اضافيتين ضد نيس وانجيه قبل ان يعود للمباراة ضد ديجون في 18 الحالي.

