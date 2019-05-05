دوليه

أكد مدرب باريس سان جرمان الألماني توماس توخل الذي تعرض لانتقادات كبيرة في الآونة الأخيرة بأنه لم يفكر بترك منصبه. ورد توخل على سؤال حول مستقبله بقوله «لم افكر ابدا بهذا الامر (ترك منصبه). ابدا».

وأضاف «انا مدرب وفي النهاية انا دائما المسؤول. هكذا تسير الامور، لا مشكلة. ادرك تماما الاسباب التي جعلتنا نصل الى هذه الوضعية. اقوم ببذل قصارى جهدي».وارخى الخروج المبكر من دوري ابطال اوروبا امام مان يونايتد الانكليزي ثم خسارة نهائي كأس فرنسا امام رين بركلات الترجيح بظلاله على المدرب الالماني الشاب الذي اكتفى في موسمه الأول مع فريق العاصمة الفرنسية باحراز لقب بطل الدوري الفرنسي الذي يعتبر بمثابة الامر المحتم نظرا للفوارق الشاسعة بين سان جرمان وباقي الفرق الفرنسية.

