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حرم الجهراء ضيفه الكويت من حسم لقب الدوري بتغلبه عليه 1-0 في اللقاء الذي جمعهما أمس على ستاد مبارك العيار ضمن الجولة السابعة عشرة قبل الأخيرة من المسابقة. سجل هدف اللقاء الوحيد ابراهيم العتيبي في الدقيقة 84.

ورفع الجهراء رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الكويت عند 39 نقطة بفارق 3 نقاط عن القادسية الثاني والذي هزم السالمية شريكه السابق في الوصافة برباعية ليوسف ناصر (46 و63) وأحمد الرياحي (52) وعبدالله ماوي (75). وبهذه النتائج تأجل حسم اللقب الى الجولة الأخيرة، وبات الأبيض في حاجة إلى نقطة واحدة من مباراته الأخيرة أمام السالمية، فيما ينتظر الاصفر خسارة الكويت والفوز على الشباب للتتويج باللقب.

وبدأ الكويت اللقاء باحثاً عن هدف مبكر يريح أعصاب لاعبيه ويؤكد حصوله على اللقب قبل الجولة الأخيرة التي سيواجه فيها السالمية، وسيطر الفريق على مجريات المباراة في الشوط الأول وسنحت للاعبيه بعض الفرص خصوصاً عن طريق انطلاقات الظهيرين مشاري غنام وسامي الصانع، لكن المهاجمين جمعة سعيد وفيصل زايد لم يستغلا الفرص التي سنحت لهما لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. وواصل الأبيض سيطرته في الشوط الثاني لكن الدفاع الجهراوي لم يسمح له بالوصول إلى مرمى الحارس بندر سليمان، في الوقت الذي اعتمد فيه المدرب أحمد عبدالكريم على الهجمات المرتدة التي لم يكتب لها النجاح، حتى الدقيقة 84 عندما سجل البديل ابراهيم العتيبي هدف الجهراء اثر ركلة ركنية لعبها اولسن ارضية وتابعها العتيبي في الشباك.

وانتزع العربي المركز الرابع من كاظمة بعد أن تغلب عليه 3-1، بفضل ثلاثية نظيفة لهداف الدوري حسين الموسوي.

ورفع الأخضر رصيده إلى 27 نقطة، فيما تجمد رصيد البرتقالي عند 25 نقطة وتراجع إلى المركز الخامس.

وانعش التضامن حظوظه في البقاء بتغلبه على النصر بنتيجة 2-0 ورفع رصيده إلى 14 نقطة الثامن، فيما تجمد رصيد النصر عند 18 نقطة في المركز السادس.

وهبط الفحيحيل رسمياً إلى الدرجة الأولى بخسارته 2- 4 أمام الشباب الذي رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع بفارق 3 نقاط عن الفحيحيل و4 عن التضامن الثامن.

