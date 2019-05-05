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تضيء دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان لكرة القدم شمعتها الـ 40 في نسختها الاستثنائية أول أيام شهر رمضان الفضيل بإقامة منافسات الكبار والبراعم على صالة الشهيد فهد الاحمد باتحاد كرة اليد في الدعية.

وأسفرت قرعة النسخة الـ 40 لمنافسات الكبار عن وقوع نادي شقير مع نادي حمادة الى جانب زون سنت ولافازا ضمن المجموعة زين «أ» وضمت مجموعة كويت ستيل «أ» فرق صناعات التبريد، نادي الحسين أربد، ماي فاتورة وكويت ستيل، اما المجموعة الثالثة التي حملت اسم كويت ستيل «ب» فضمت مجموعة عبد العزيز الخالدي، الجالية السورية، دار المحمدية وبي أم دبليو وفي المجموعة الرابعة زين «ب» يلعب نادي البراق، بنك الائتمان، سدن الإقليمية وفروج ريبابلك.

وضمت مجموعة هوليداي إن فرق الاتحاد الليبي، الزامل للتأهيل، م. عبد اللطيف الفضالة وهوليداي إن، اما مجموعة الخليج للكابلات فتشمل فرق شاري كار، نادي النشامى معان، الشهيد فهد الأحمد والخليج للكابلات.

وتضم مجموعة بنك الكويت الدولي فرق المضمار، ريزالتس فيتامين والهدف مع الكويت الدولي، فيما أسفرت القرعة عن وقوع نادي الحد، م. حسين الرومي، سبورتكس وعادل الغانم للسيارات ضمن المجموعة الأولى.

وضمت مجموعة بنك بوبيان كلا من فرق كاريدج، مونديال هشام فولاذ، هيلث بلانت وبنك بوبيان.

وتحظى الدورة الرمضانية برعاية سامية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد للعام الثامن على التوالي، مما يضع اللجنة المنظمة العليا امام مسؤوليات وتحديات كبيرة للمحافظة على نجاحاتها واستمراريتها في أفضل صورة.

وأعدت اللجنة المنظمة العديد من المفاجأت لجماهير الدورة، من خلال استقطاب نجوم الكرة العالمية، الكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم 2018، واسطورة روما ومنتخب ايطاليا فرانشيسكو توتي، والايفواري ديديه دروغبا مهاجم تشيلسي الانكليزي السابق، واسطورة الدفاع البرازيلي كافو، بالاضافة الى النجم الليبي طارق التايب.

وتشهد النسخة الجديدة توزيع 1000 جائزة على الجماهير خلال السحوبات اليومية او المشاركة في المسابقات الترفيهية، وهو الرقم الاضخم في مسيرة الدورة، وتقديرا للدور الكبير الذي يلعبه جمهور الدورة في المحافظة على نجاحاتها.

كما ستبادر اللجنة المنظمة في لمسة وفاء بتكريم ثلاثة أجيال ارتبطت بالدورة على مدار 39 نسخة سابقة، سواء منظمين او اعلاميين او حتى جماهير.

وتشهد الدورة في عامها الجديد مشاركة 12 فريقا عربيا ضمن 36 فريقا وزعت على تسع مجموعات، بمشاركة نخبة من نجوم ومحترفي كرة الصالات من شتى انحاء العالم، ومن أفضل اوروبا واميركا اللاتينية واسيا.

