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أكد نائب مدير الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة التنافسية د. صقر الملا حرص الهيئة على دعم ورعاية الاتحادات والاندية المحلية عبر توفير المنشآت الرياضية لتمكين الشباب فيها من ممارسة رياضتهم المفضلة.جاء ذلك في أدلى به الملا للصحفيين امس عقب زيارة تفقدية لموقع صالة الالعاب الشتوية الاولمبية التي يتم تشيدها في ساحة بيان التابعة للهيئة وفق بروتوكول تعاون بين الهيئة ونادي الالعاب الشتوية.

وأضاف الملا أن وجود الصالة التي ستفتتح خلال الفترة المقبلة سينهي معاناة لاعبي ولاعبات النادي التي استمرت لأعوام والمتمثلة بعدم وجود منشآت خاصة بهم لأداء تدريباتهم ومبارياتهم بصورة دائمة ومنظمة وفق الرؤية الفنية للنادي لاسيما أن النادي حقق إنجازات كبيرة على الصعيدين المحلي والخارجي.وذكر أن هذه الصالة المتكاملة التي وعدت الهيئة بإنشائها قبل أقل من عام تقترب من الانتهاء لافتا الى أن الصالة ستسهم في تحقيق المنتخبات الوطنية في ألعاب النادي المزيد من الإنجازات للرياضة الكويتية خصوصا الأولمبية.

وأشاد الملا بالدور الذي يقوم به مجلس ادارة النادي في تطوير هذه اللعبة في البلاد للنهوض بها.

من جانبه، ثمن رئيس النادي فهيد العجمي في تصريح مماثل الدعم الكبير للهيئة الذي تجسد بتوفير موقع وارض لإقامة الصالة مؤكدا أن هذه الزيارة تعبير عن اهتمام مسؤولي الهيئة بالشباب الكويتي الممارس للألعاب الشتوية من الجنسين. وقال العجمي إن بناء هذه المنشأة سيسهم في زيادة أعداد ممارسي الرياضات الشتوية بين أوساط الشباب من الجنسين خصوصا من صغار السن، مضيفا أن النادي يعمل بكل طاقته لاستكمال تشييد الصالة في أسرع وقت لخدمة لاعبي ولاعبات الأزرق في مختلف الألعاب.يذكر أن النادي يشرف على خمس ألعاب أولمبية شتوية وهي ألعاب الهوكي على الجليد والفيغر والسرعة على الجليد والتزلج على الجليد والكيرلنج التي تشهد مشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من مختلف الفئات السنية.

