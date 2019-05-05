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انطلاق ماراثون الفروسية للقدرة والتحمل


انطلق فجر أمس ماراثون القدرة والتحمل الذي ينظمه نادي فروسية مبارك الكبير بمشاركة اكثر من 75 فارسا وفارسة من مختلف الاندية المحلية الى جانب الفرسان القادمين من السعودية والإمارات، فيما اكد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة سلطان العذاب ان مسافة السباق حددت حسب الأنظمة الدولية بـ100 كم وقسمت على عدة مراحل.
وأضاف ان الخيل المشاركة معظمها من الخيل العربية الاصيلة بالاضافة الى مشاركة خيل انكليزية تشتهر بالسرعة،موضحا ان اللجنة المنظمة وفرت كل التسهيلات والإمكانات للفرسان المشاركين.
وأشاد بالدعم الذي قدمه رئيس وأعضاء مجلس ادارة نادي فروسية مبارك الكبير بقيادة طلال النصف من اجل انجاح البطولة، وتمنى استمرار هذه المسابقة القوية في السنوات المقبلة.


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