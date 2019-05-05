محلية

«الرياضة باتت صناعة متكاملة»، جملة تتردد كثيراً، وهي لم تعد مجرد كلام يقال، بل أصبحت حقيقة بالفعل في كثير من دول العالم، فالرياضة لم تعد هواية كما هي الحال في بلدنا الكويت، بل أصبحت صناعة وتجارة مربحة وظاهرة اجتماعية، لدرجة ان الرياضة باتت في الدول المتقدمة من أبرز الركائز التي يقوم عليها النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي.

وقبل وقت قصير انتشرت أخبار أشبه بالأحلام بأن الكويت ستشارك قطر في استضافة بعض مباريات كأس العالم 2022، وهذا الأمر سيبت خلال اجتماع كونغرس «الفيفا» في شهر يونيو المقبل، وأياً كان القرار فإن الكويت غير جاهزة في الوقت الحالي لاستضافة مثل هذا الحدث الكبير والتاريخي، سواء على مستوى الملاعب أو الفنادق أو الطرقات أو حتى البنى التحتية بشكل عام، وهذا الأمر يعود الى سوء تخطيط متراكم لا وقت للحديث عنه، فضلا عن التقاعس والجمود عن تنفيذ المشروعات الكبيرة التي نحتاجها في الكويت، وهو ما وضعنا امام قرار مفاجئ سيكشف امام العالم عجزنا عن استضافة حدث تنتظره وتتمناه جميع شعوب العالم.

وعلى العكس تماماً فإن دولاً في منطقة الخليج تبدو في أتم الاستعداد وفي اي وقت لاستضافة أكبر البطولات في ظل توافر الملاعب والصالات الكبرى والفنادق والبنى التحتية، فإمكاناتنا لا تقارن مثلاً بالإمارات والسعودية، حتى على مستوى الإعلام الرياضي والنقل التلفزيوني، فالفارق كبير بيننا وبين دول المنطقة، وهذا الأمر يشعرنا بالحزن رغم ما نتمتع به من امكانات مادية وعنصر بشري جاهز للعمل والتحدي.

وحتى لا نضع أنفسنا في مثل هذه المواقف المحرجة في المستقبل، فعلينا او على الحكومة تحديدا العمل وبكل جدية منذ هذه اللحظة لبناء الرياضة في الكويت وتوفير جميع مستلزمات تطورها، مع علاج جميع السلبيات التي تسبب بها الإيقاف الرياضي وانهاء حالة الانقسام في الوسط الرياضي والعمل جميعا وبيد واحدة مع الأندية لبناء مستقبل الرياضة في الكويت، وهذا لن يتحقق الا بتشييد الملاعب والصالات وبناء مجمعات رياضية في كل محافظة من المحافظات الست، الى جانب دعم جميع الألعاب الفردية والجماعية وألا يبقى الدعم محصورا بلعبة بعينها، والاهتمام بالتسويق الرياضي وهذا يحتاج الى ادارة رياضية مهنية عالية المستوى، وان يكون اختيار القيادات الرياضية وفقا لخبراتها وامكاناتها العلمية لا ان يكون معيار الاختيار قائما على المحسوبيات والمصالح الشخصية.

ولابد من تبني فكرة إنشاء مركز دولي للطب الرياضي والتميز، معتمد كجهة دولية تمتلك منظومة معايير عالمية لإصدار اعتماد مراكز الطب الرياضي على مستوى العالم، وذلك منذ مرحلة التصميم الى مرحلة التنفيذ كنموذج فريد من نوعه بهذه الخاصية على مستوى العالم.

وكذلك العمل على وضع خطط ومبادرات لدعم وتعزيز دور المدارس التعليمية الرياضية التي تتبنى نهج الاهتمام بالرياضة وصحة الطلبة وتوفير سبل ممارسة الطلبة للرياضة والنشاط البدني وتشكيل فرق رياضية مدرسية، والتي تحقق فرقها نتائج مميزة في مؤشر الرياضة والصحة.

وأيضاً تبني «برنامج أبطال للأكاديميات» في عموم الرياضات غير كرة القدم من أجل انتقاء وإعداد رياضيين ناشئين موهوبين ومتميزين في مختلف الرياضات وصناعة البطل الرياضي القادر على تمثيل الدولة ورفع علمها على منصات التتويج في المحافل الرياضة الكبرى، والعمل على توفير البيئة التي تدعم عمل الأكاديميات الرياضية وتسهم في تحقيق أهدافها.

فإذا توافرت كل هذه المقومات فوقتها ستكون رياضتنا بخير، وستنافس بقوة على مختلف الصعد، وسنكون جاهزين لأي استضافة حتى وان كانت مفاجئة، لأن هذا الأمر سيجلب للبلد الكثير من الفوائد، فالأمر لا يقتصر على فكرة بيع تذاكر أو عوائد بث، فالمسافر الذي يأتي من أماكن بعيدة لمشاهدة مباراة لا يدفع فقط ثمن التذكرة لحضور مباراة بل إنه يدفع ثمن تذكرة الطيران ونفقات الإقامة والتنقل والطعام والتسوق، وكل هذا لأن مشجعا قرر الذهاب لمشاهدة مباراة.

ولذلك لابد من الالتفات وبأعلى درجات الاحتراف الى الجانب الرياضي في بلدنا والنظر إليه على أنه إحدى مقومات الاقتصاد الوطني ومحركه وأن لا نبقى واقفين موقف المتفرج تجاه هذا الحقل الذي يهم شريحة كبيرة من مجتمعنا وهي شريحة الشباب بناة الوطن الحقيقيون.

سالم مبارك شقير *

