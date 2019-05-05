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لن أحكم على ما ستعرفونه الان ( لان الضرب بالميت حرام ) حيث دعوت لحضور المباراة النهائية للعبة «الميني قول» او «المرمى الصغير» حيث اتضح لي بأن الاتحاد القطري لكرة القدم ممثلا برئيسه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني شخصيا وشركة اتصالات اوريدوو (شركة قطرية) كانا هما الداعمين البلاتيني للبطولة التي تم ابتكارها في الكويت بواسطه الاستاذ حسن الخواجه كفكرة كويتية ومشاركة متواضعة من هيئة الرياضة (ادارة الرياضة للجميع) وبعض الشركات الكويتية بعد ان تعذر الحصول على دعم من الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

لا اعتقد ان ما ارسلته الدوحة من دعم مالي (محترم يسيل له اللعاب) لتشجيع هذه اللعبة كان بهدف احراج الهيئات الرياضية في الكويت، ولكن تبين لنا كيف تتعامل بعض القيادات في شأن اي فكرة مبدعة لها علاقة بكرة القدم... فللاسف هذا واقع الكويت الان بأن اكفاء كوادرها العلمية في الكثير من التخصصات الحياتية بدأت تهاجر الى من يقدرها في الدول المحيطة في الخليج او دول العالم الاخرى ؟ هذا قدرنا ان يكون لدينا جهاز رياضي حكومي لا يستطيع ان يوفر الميزانيات الكافية لدعم الرياضات الجديدة. ولو من مبدأ الرياضة للجميع... فنما لعلمي بأن الهيئة خصصت مبلغاً وقدرة عشرة آلاف دينار فقط للاتحاد الكويتي للرياضة للجميع الذي تم تشكيله مؤخرا في قانون 87/2017.... لادارة برامجها لمدة سنة ميلادية، هذا كابوس يجب ان نفيق منه اذا كنا نريد ان ندير برامج الرياضة للجميع.

ان دعم شركة اوريدوو للاتصالات مع الاتحاد القطري لكرة القدم لهو مقدر للاخوة القطريين وكأننا لا نملك المادة او الكفاءات الرياضية لكي يدعمها اخرون نيابة عنا، ما اود ان اقوله: «دقي يا ساعة دقي» على ضحايا الرياضة الكويتية ووفاة الرياضة الكويتية بأيدي ابنائها في الحكومة او في الهيئات الرياضية الاهلية. وللاسف هذا ذكرني بمدى جراءة رئيس جهاز الرياضة السعودي السابق تركي آل الشيخ عندما قال لنا تعالوا العبوا في دورينا لانه اقوى من دوريكم...الخ، هذه الفكرة التي لاقت قبول الاتحاد الكويتي لكرة القدم واجروا لقاءات رسمية لوضع شروطها ودعموا الفكرة في وسائل الاعلام المختلفة... الخ، طبعا السبب واضح وهو: لانهم لا يعرفون كيف يديرون اللعبة.

ان جهود مدير البطولة وصاحب فكرة هذه اللعبة الاستاذ حسن الخواجة لهي مقدرة فهو من قام بعمل كل شيء بجهود ذاتية ودعم من اسرته الكريمة لدعم الرياضة الكويتية لكي يستطيع اقرار اللعبة مستقبلا في الفيفا ضمن الالعاب الكروية الاخرى التي تم ابتكارها سابقا مثل: قدم الصالات قدم الشواطئ، وقدرته على استضافه نجوم من الرياضة الكويتية والقطرية والمصرية للمباراة الاستعراضية التي اقيمت قبل المباراة النهائية (د. طارق الجلاهمة نجم الكرة المصرية السابق وائل جمعة والمقدم القطري الشهير محمد سعدون الكواري والمعلق المخضرم حفيظ الدراجي) فشكرا ياخواجة (الكويتي) وشكراً لكل من يدعمك داخل وخارج الكويت. وفي الحقيقة اعطيتنا درساً بالتفوق الرياضي الكروي... والله من وراء القصد.

