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أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الالعاب الاسيوية التاسعة عشرة المقررة في هانغ زهو الصينية عام 2022 اطلاق مسابقة التميمة الرسمية للالعاب. وأعرب الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي في رسالة تهنئة عن اعتقاده بأن التميمة ستعكس باخلاص السحر الفريد للالعاب الاسيوية في هانغ زهو وستكون محبوبة من قبل الناس في جميع أنحاء العالم. وبدأت حملة تلقي الطلبات لمسابقة اختيار التميمة في السادس من أبريل الماضي وتستمر حتى الخامس عشر من يوليو المقبل. ويجب أن تتضمن تصميما عن الالعاب الاسيوية والالعاب الاسيوية البارالمبية معا.

