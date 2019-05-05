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أبى كاظمة ألا يخرج من موسم الكرة الطائرة خالي الوفاض بتحقيقه لقب النسخة الـ 51 من كأس الاتحاد بالفوز على الكويت في المباراة النهائية 3-1 (25-23، 25-19، 21-25، 25-13) أول من أمس على صالته، فيما جاء العربي في المركز الثالث بفوزه على الجهراء 3-0 في لقاء تحديد المركز الثالث.

وبهذا التتويج ثأر البرتقالي من خصمه الأبيض وجرده من لقب كأس الاتحاد بعد أن كان الكويت انتزع لقب الدوري هذا الموسم من كاظمة بالذات. ورفع كاظمة رصيده الى 13 لقبا في تاريخ البطولة متساويا مع الكويت بالرصيد ذاته وخلف القادسية صاحب 17 لقبا، ويأتي العربي في المركز الرابع بتحقيقه اللقب 7 مرات، وأخيرا الجهراء مرة واحدة.

وقدم البرتقالي واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم بفضل تألق أغلب لاعبيه الذين بدأوا اللقاء بتركيز كبير وسط تقارب بالمستوى مع خصمهم حيث استمرت النتيجة متقاربة في الشوط الأول نقطة بنقطة حتى تمكن كاظمة من حسمه لصالحه بصعوبة 25-23.

ومنح التقدم في الشوط الأول لاعبي البرتقالي حماسا كبيرا فواصلوا تألقهم بتشكيل حوائط الصد القوية عبر عبدالله بوفتين وسلطان أحمد والعائد من الاصابة مساعد المجمد فيما أخذ النجم عبدالرحمن المطوع على عاتقه انهاء الكرات بالضربات الساحقة القوية، وسط تراجع ملحوظ في مستوى الكويت الذي غاب عنه حماسه وتركيزه المعتاد ليحسم البرتقالي الشوط الثاني أيضا لصالحه 25-19. وعاد الكويت بقوة في الشوط الثالث محاولا تدارك الأمور فتألق في صفوفه عبدالله جاسم وسلطان خلف بالضربات الساحقة فيما حاول لاعبو كاظمة أنهاء المباراة بالتفوق في هذا الشوط، لكن الأبيض تمكن من انهائه لصالحه 25-21.

ودخل لاعبو كاظمة الشوط الرابع بعزيمة واصرار كبيرين وتألقوا في متابعة جميع الكرات وسط تركيز كبير لتحقيق الانتصار وهو ما كان لهم بالفوز دون صعوبة 25-13 ليحققوا لقب البطولة ويحرموا الكويت من تحقيق ثلاثية الموسم. وفي نهاية المباراة قام رئيس اللجنة المؤقتة لادارة الاتحاد وليد أمان ورئيس نادي كاظمة أسعد البنوان بتسليم الفرق الفائزة الكؤوس والميداليات.

