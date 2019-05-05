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أكد لاعب كاظمة العائد من الاصابة مساعد المجمد انه تحامل على نفسه من أجل مساعدة فريقه في المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد للكرة الطائرة رغم الاصابة التي عانى منها منذ بداية الموسم. وقال المجمد بعد تتويج البرتقالي باللقب على حساب الكويت 3-1، أن فريقه واجه صعوبات كبيرة في الموسم الحالي من خلال اصابة العديد من اللاعبين طوال الموسم وهو ما تسبب في ابتعادهم عن المنافسة الجدية على لقب الدوري، موكدا أن اللاعبين اظهروا تصميما كبيرا للفوز في البطولة وهو ما تحقق لهم بفضل التركيز طوال المباراة.

ووجه المجمد شكره الى زملائه اللاعبين على الجهود الكبيرة التي بذلوها طوال الموسم الحالي، وقال: «أهدي الفوز الى زملائي اللاعبين الذين لم يدخروا جهدا في سبيل تحقيق لقب الكأس».

