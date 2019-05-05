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أعرب عضو لجنتي المسابقات والتدريب في اتحاد الكرة الطائرة فوزي المعتوق عن رضاه على المستوى الفني للفرق المشاركة في بطولة كأس الاتحاد وما قدمته من ابراز عناصر واعدة من اللاعبين الشباب الذين أتيحت لهم الفرصة للظهور وتقديم أفضل ما لديهم. واضاف المعتوق أن كاظمة «تفوق وفاز بالبطولة لما قدمه من مستوى ثابت وأداء مميز»، كما ان الكويت لم يكن بالخصم السهل ونافس على البطولة حتى اللحظات الأخيرة، متمنيا التوفيق للجميع في البطولات المقبلة. وتطلع الى أن تقوم الأندية بالاعتماد على اللاعبين الشباب في المستقبل لاظهار جداراتهم وتطوير مستوياتهم من خلال الاستمرارية في المشاركة بالبطولات والمباريات لتطوير وتحسين مستوى اللعبة في الكويت.

