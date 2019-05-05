loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

المعتوق راضٍ عن المستوى الفني


أعرب عضو لجنتي المسابقات والتدريب في اتحاد الكرة الطائرة فوزي المعتوق عن رضاه على المستوى الفني للفرق المشاركة في بطولة كأس الاتحاد وما قدمته من ابراز عناصر واعدة من اللاعبين الشباب الذين أتيحت لهم الفرصة للظهور وتقديم أفضل ما لديهم. واضاف المعتوق أن كاظمة «تفوق وفاز بالبطولة لما قدمه من مستوى ثابت وأداء مميز»، كما ان الكويت لم يكن بالخصم السهل ونافس على البطولة حتى اللحظات الأخيرة، متمنيا التوفيق للجميع في البطولات المقبلة. وتطلع الى أن تقوم الأندية بالاعتماد على اللاعبين الشباب في المستقبل لاظهار جداراتهم وتطوير مستوياتهم من خلال الاستمرارية في المشاركة بالبطولات والمباريات لتطوير وتحسين مستوى اللعبة في الكويت.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة