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يتواجه الأهلي مع النجوم اليوم في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 29 لبطولة الدوري المصري الممتاز، فيما يلتقي بيراميدز نظيره المصري في مواجهة مؤجلة من الجولة 30 من عمر المسابقة.

ويحتل بيراميدز صدارة الدوري الممتاز برصيد 64 نقطة، بفارق الأهداف عن الأهلي مع تبقي مباراتين مؤجلتين للأحمر فيما يأتي المصري رابعا برصيد 47 نقطة والنجوم في المركز الأخير بـ25 نقطة.

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه مارتن لاسارتي الى تحقيق الفوز وانتظار تعثر بيراميدز لاعتلاء الصدارة أو على الأقل مواصلة الحفاظ على فارق الأهداف فقط على أمل الانفراد بالقمة بعد خوض المؤجلات. ومن المنتظر أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيلة تضم محمد الشناوي وعلي معلول وأحمد فتحي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وحمدي فتحي وعمرو السولية ورمضان صبحي وصالح جمعة وجيرالدو ووليد أزارو.

على الجانب الآخر يخوض النجوم المباراة على أمل الفوز والحفاظ على الأمل الضعيف جدا في البقاء بالدوري مع مدربه الجديد رمضان السيد.

ويغيب عن الفريق حارسه المخضرم عصام الحضري بسبب الاصابة بحسب ما أعلن النادي مؤخرا. في اللقاء الثاني سيخوض بيراميدز مواجهة قوية للغاية أمام المصري البورسعيدي لكنه سيكون مطالبا بالفوز اذا ما أراد الحفاظ على الصدارة والتمسك بفرصة الفوز باللقب.

ويمتلك بيراميدز الذي يقوده المدرب رامون دياز مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين القادرين على تحقيق الفوز اليوم.

وسيلعب بيراميدز بتشكيلة تضم أحمد الشناوي وعمر جابر وعلي جبر وعمرو الميداني وأحمد أيمن منصور ونبيل عماد «دونغا» وايريك تراوري وعبد الله السعيد وكريستيان بينافينتي وكينو وعمر خريبين. أما المصري بقيادة مدربه ايهاب جلال فيسعى للفوز والتمسك بالمربع الذهبي أملا في المشاركة باحدى البطولات الخارجية بالموسم المقبل. ويعتمد جلال على تشكيلة تضم أحمد مسعود وكريم العراقي وأحمد شوشة ومحمود حمد وعمر كمال عبد الواحد وفريد شوقي وايزي ايميكا وسعيدو سينبوري واسلام عيسى وأحمد ياسر ومحمود وادي.

