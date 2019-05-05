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يحل الزمالك المصري ضيفا على النجم الساحلي التونسي اليوم في اياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الافريقية.

وفاز الزمالك ذهابا على ملعب برج العرب بهدف نظيف سجله محمود عبد المنعم كهربا وبات الفريق الأبيض في حاجة للتعادل أو الفوز للمرور الى الدور النهائي. أما النجم الساحلي فلن ينفعه سوى الفوز بفارق هدفين لاقصاء الزمالك ومواصلة المشوار في البطولة.

ويغيب عن الزمالك مصطفى فتحي وحازم امام وفرجاني ساسي وخالد بوطيب ومحمد عنتر للاصابة وأحمد مدبولي لأسباب فنية.

وسيعتمد كريستيان غروس مدرب الزمالك على خطة تميل الى الدفاع في ظل قوة هجوم النجم والدعم الجماهيري المنتظر للفريق التونسي في ملعب سوسة الاولمبي. وسيلعب غروس بتشكيلة تضم محمود جنش ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة وحمدي النقاز وطارق حامد ومحمود عبد العزيز وكهربا وابراهيم حسن ويوسف أوباما وعمر السعيد. من ناحية أخرى يبدو أن أيام غروس باتت معدودة في الزمالك حيث أظهر مقطع فيديو من المران الأخير للفريق قبل السفر الى تونس لخوض لقاء النجم الساحلي توترا كبيرا بين المدرب ورئيس النادي مرتضى منصور. غروس ظهر عصبيا وثائرا بعد دخول رئيس الزمالك مرتضى منصور ونائبه أحمد جلال ابراهيم مران الفريق وظهر في الفيديو الذي بثه البرنامج التلفزيوني المملوك للنادي مرتضى وهو يقاطع محاضرة غروس مع اللاعبين. وكشف الفيديو عن مدى توتر العلاقة بين رئيس الزمالك وغروس ليصبح مشهد النهاية قريبا للغاية مع نهاية عقد المدرب السويسري بانتهاء الشهر الحالي.

