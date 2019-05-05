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عاصرت الزمن الذي كان الفنان محمود الكويتي يشدو فيه فيطربنا ويشجينا. فهو من الفنانين القدماء ولكنه عاش حتى وقت قريب كان خلاله مثال العطاء في مجال الفن الغنائي. وكان له صوت رخيم، ومقدرة على التنويع، ويعتبر فنَّه مسؤولية ينبغي أن يتعهدها بكل ما يستطيعه من مران وإتقان.

اسمه محمود عبدالرزاق، وقد ألحقت به صفة الكويتي كما ألحقت بالفنان عبداللطيف الكويتي، وذلك تمييزاً لهما عند بداية ظهور أصواتهما إلى خارج حدود البلاد، وتسجيلهما بعض الأسطوانات لأول مرة.

ومحمود الكويتي إضافة إلى أنه مبدع في فن الغناء، فإنه مبدع أيضاً في التلحين، فهو يصنع الألحان التي يغنيها لنفسه، وهو مشهور عند السامعين بأغاني الأصوات، وبتنويعات كثيرة من الألحان الجميلة، وما يغنيه يأتي أحياناً باللهجة الكويتية، ويأتي في أحيان أخرى بالأشعار المروية باللغة الفصحى.

أخذ هذا الفن الذي أجاده عن مجموعة من الفنانين القدماء الذين تلقوا ما يحتفظون به من الألحان عن الفنان الكبير الشاعر عبدالله الفرج، ومن هؤلاء خالد البكر ويوسف البكر، وناصر اليعقوب، وإبراهيم اليعقوب، وقد ساعده على الالتحاق بركب الفن أنه كان ساكناً بالقرب من المسكن الخاص بخالد البكر ويوسف البكر. وعن هذا الطريق استطاع أن يكون من نفسه فناناً قديراً يعزف على العود الذي تعلم أصول العزف عليه عن طريق السماع كما ذكرنا.

هذا وَقَدْ غنى أول أغنية له وهو في العشرين من عمره. وكما تبيّن في السطور الماضية، فقد أتيحت له فرصة السفر إلى خارج الكويت مع الفنان عبداللطيف الكويتي، وكان ذلك السفر إلى القاهرة، فسجّل الفنانان هناك مجموعة من الأغاني، وقد كان لهذه الأسطوانات التي سُجِّلت في مصر دور في رفع شأن محمود الكويتي، وانتشار اسمه باعتباره مطرباً كويتياً بارعاً ومجدِّداً.

كان في تلك الفترة يعمل في محل اتخذه والده لبيع المواد التي تصنع منها السجاير، ولكنه بعد أن تمكّن من فنِّه رأى أنه قد آن له أن يعمل في نطاق إذاعة الكويت، التي كانت قد نشأت بصفتها مؤسسة حكومية في ذلك الوقت، فالتحق بها موظفاً وذلك في سنة 1950م، واستمرت صلته بها إلى حين وفاته.

وسجّل بها أول أغنية له كان قد كتبها الشاعر خميس بن محمد الشِّمري، وهي أغنية:

«قلت أوقفي لي وارفعي البوشية

خلِّيني ازوي ضامري العشطانِ»

وقد نجحت هذه الأغنية نجاحاً كبيراً، وَرُدِّدَتْ مرات كثيرة من إذاعة الكويت. واستوحى منها الفنان الأستاذ حمد الرجيب لحناً موسيقياً فريداً أطلق عليه السم البوشية، وكان هذا اللحن يعزف في تلفزيون الكويت باعتباره علامة مميزة للجهاز منذ ابتدأ في البث.

أنجز محمود الكويتي كثيراً من الأعمال من تسجيلات أو أسطوانات أو بث مباشر، وكان يغني السامري والصوت وعدداً آخر من الفنون التي تعجب مستمعيه، ولم تكن كل أغانيه مسموعة في الكويت وحدها بل كان أهل الخليج جميعاً يرددونها وراءه ويعجبون بها.

ومما يدل على إعجاب أبناء وطنه به أنه صار إلى يومنا هذا دلالة على هلال العيد بأُغْنِيَتِهِ التي تقول:

العيد هَلْ اهلالَهْ

كل الفرح يِحْلاَ لَهْ

ومن المعروف هنا أن الناس تترقب في ليلة عيد الفطر بث هذه الأغنية للدلالة على نهاية شهر رمضان وبداية العيد والإفطار في اليوم التالي.

ولقد كان مجمل الأسطوانات التي سجلها في خارج الكويت أربع عشرة أسطوانة منها ست أسطوانات سجلها في الهند، ثم توقف لأن الإذاعة تكفلت بالتسجيل على الأشرطة وفق النظام الذي ساد فيما بعد.

ولقد غنَّى ما يزيد عن مائتي أغنية، كلها كانت من ألحانه كما أشرنا قبل هذا، ومع ذلك فقد قدم بعض ألحانه لعدد من المطربين والمطربات منهم غريد الشاطئ وحورية سامي.

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من أجمل ما شدا به الفنان محمود الكويتي من أغانٍ هو هذه الأغنية التي غنّاها على لحن الاستماع، ومما جاء من أبياتها قول الشاعر:

إن هنداً يرقُّ منها المحيا

ليس إلا من البها أن تُحَيَّا

رَبّ هب لي من الجلادة صبراً

وَإِذَنْ من لَدُنْكَ هَبْ لي وَلِيَّا

إلى أن يقول:

عاتبتني فأوسعتني عتاباً

فكأنّي أتيتُ أمْراً فَرِيَّا

ذات طرفٍ كأنها النجم هندٌ

ووشاحٍ إذا انْبَرَتْ كالثريا

ولقد غنى هذه الأبيات الفنان القدير يوسف البكر، ثم غناها محمود الكويتي وسعود الراشد، وكل هؤلاء غنوها بلحن عبدالله محمد الفرج. كانت هذه الأبيات الجميلة تردد في جلسات السمر، يأنس السمار بسماعها، ولو تكرر ذلك مراراً. وكان غناء محمود الكويتي لهذه الأغنية هو الذي أحياها بعد مرور زمن على غناء يوسف البكر لها، وكان أول من بادر إلى تسجيلها على أسطوانة هو الفنان الكبير عبدالله فضالة، الذي غادر الكويت خصيصاً إلى القاهرة من أجل ذلك، وسجلها في سنة 1929م لدى شركة أسطوانات بيضامون هناك.

ولقد بقي كاتب هذه الأبيات غير معروف مدة طويلة من الزمن، إلى أن اطلعنا على ديوان عبدالله الفرج الذي نشرته مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين في سنة 2001م، وألحقت به مجموعة من القصائد التي كتبها هذا الشاعر باللغة الفصحى، وقد وجدنا ضمن هذه المجموعة قصيدة: «إن هنداً» وقد نسبت إلى عبدالله الفرج.

وأخيراً فإن محموداً الكويتي قد صنع الكثير في سبيل الارتقاء بفن الغناء، وحفظ لنا مجموعات كبيرة من مجموعات آثارنا الفنية، وأطربنا وأسعدنا جميعاً.

وقد توفي (رحمه الله) في سنة 1982م.

