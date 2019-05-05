الاخيرة

استبشر الكويتيون خيراً فور صدور مرسوم قانون انشاء هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» وتوقعوا أن يؤدي انشاء هيئة خاصة تتفرغ لمتابعة قضايا الفساد وتراقب الذمم المالية لمسؤولي الدولة تطورا كبيرا في سبيل القضاء على الفساد وأهله.

لكن للأسف - وكما هو متوقع - فإن الهيئة لم تقدم ماهو مطلوب منها ، ولم يُكشف حتى الآن عن قضايا فساد كبرى كشفتها الهيئة، واذا كان هناك من لوم يقع على الهيئة فهو لومها على تحولها من جهاز يفترض أنه فعال ومتجاوز لتعقيدات الاجراءات الحكومية الروتينية الى مجرد جهاز حكومي بيروقراطي يذهب موظفوه كل صباح الى عملهم بانتظار انتهائه.

وبدلا من الهدف الأساسي الذي أنشئت الهيئة من أجله وهو محاربة الفساد والمفسدين بشكل مباشر وملاحقتهم بكل الوسائل القانونية، فانها لجأت لما يمكن اعتباره تفعيل الأهداف الهامشية لها من خلال حضور المؤتمرات وتوقيع اتفاقيات مع بعض الجهات المحلية والعالمية مثل وزارة التربية ومنظمة اليونسكو والمشاركة في معرض باريس للكتاب!

وستقوم الهيئة - كما أعلنت - بما أسمته ترسيخ ثقافة النزاهة بين الطلبة في المناهج التربوية واطلاق مجموعة من الأنشطة الصفية واللا صفية للطلاب وتوضيح دور الهيئة في مكافحة الفساد والقضاء عليه تحت اشراف وزارة التربية.

ولا يمكننا انكار أهمية هذا الدور التوعوي، لكن علينا أن نوضح نقاطا وهي أن الهدف الأساس للهيئة هو ملاحقة الفاسدين بالسبل القانونية واستعادة أموال وممتلكات الشعب الكويتي التي تعدى عليها هؤلاء وليس توزيع «البروشورات» واقامة المؤتمرات والورش في الفنادق وقاعات المؤتمرات الفخمة بحجة التوعية.

وثاني النقاط هو أن الطلبة الذين يفترض بهم أن يدرسوا عن هيئة النزاهة» في مناهجهم الدراسية، لن يجدوا شيئا يدرسونه سوى الكلام المنمق عن أهمية الهيئة وأهمية محاربة الفساد، أما الانجازات والانتصارات ضد الفاسدين فانهم لن يدرسوها لأنها غير موجودة أصلا! نحن نتمنى ان تدلل هيئة مكافحة الفساد للطلبة - وهي تنشر ثقافة مكافحة الفساد بينهم - ان تدلل على ذلك بذكر قضايا الفساد الكبرى التي كشفتها ولاحقت اصحابها وكم وفرت على الدولة جراء ذلك؟

ختاما، ان ما يحدث في هيئة مكافحة الفساد هو مثال واضح لانحراف دور الهيئات الحكومية الجديدة بسبب زحف البيروقراطية لها وميل كثير من موظفيها للكسل والركون للدعة وتحولها كغيرها من الهيئات الى عزب خاصة لتوظيف الأقرباء والأحباب.

