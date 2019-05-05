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الوفيات


هشام احمد حسن حديد 69 عاما شيع، الرجال: الجابرية، ق7، ش8، م561، ت: 97968044، 99882548. النساء: الجابرية، ق5، شارع واحد، م50، ت: 25322079.
هدوه حمدان طلق العازمي، ارملة فالح لافي خدعان العازمي 103 أعوام شيعت الرجال: صباح السالم، ق13، ش1، ج11، م78، ت: 55330068، النساء: صباح السالم، ق13، ش1، ج11، م64.
فاضل احمد عبدالله الشطي 61 عاماً شيع الرجال: العدان، ق4، ش18، م36، ت: 99494064، النساء: القصور، ق4، ش7، م67.
منيره عبدالله عبدالعزيز العثمان، ارملة سعود عبدالعزيز الفليج 81 عاما التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: ديوان النوخذه عيسى العثمان، الخالدية، ق1، مقابل شارع الصحافة، ت: 97783924، النساء: اليرموك، ق1، شارع صالح العبدلي، م3، ت: 99996431.
يوسف محمد حسين خريبط 81 عاما شيع، الرجال: مسجد الوزان، غرب مشرف، بجانب ارض المعارض، ت: 99827196، النساء: الدسمة، ق5، ش59، م3، ت: 97620505.
محمد ضيف الله رجا العازمي 68 عاما شيع الرجال: العزاء في المقبرة فقط، ت: 99391442، 99770102، النساء: أبو الحصانية، ق10، ش89، م24، ت: 96000103.
سعد فضل حكم جمعان 42 عاما، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: الخالدية، ق3، شارع بلودان، م16، ت: 24814255، النساء: صباح السالم، ق6، الشارع الأول، ج12، م20، ت: 67094446.
إنا لله وإنا إليه راجعون


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