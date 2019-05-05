أول النهار

يسر الديوان الأميري أن ينقل إلى المواطنين والمقيمين تهاني صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمناسبة شهر رمضان أعاده الله تعالى على وطننا العزيز والمواطنين الكرام بوافر الخير واليمن والبركات. ويعلن الديوان الأميري أن صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وأسرة آل صباح الكرام سوف يستقبلون كبار رجالات الدولة من المسؤولين وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء والسلك الدبلوماسي في اليوم الأول والثاني من هذا الشهر المبارك وذلك في ديوان أسرة آل صباح الكرام بقصر بيان. كما يعلن الديوان الأميري عن اعتذار صاحب السمو أمير البلاد عن عدم استقبال اخوانه وأبنائه المواطنين والمقيمين الكرام لهذا العام سائلا سموه المولى عز وجل أن يمن عليهم بالصحة والعافية وأن يتقبل صيامهم وقيامهم بالخير والبركة. ويتوجه الديوان الأميري بالدعاء إلى المولى جل وعلا أن يحفظ صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وأدام عليهم نعمة الصحة والعافية وأن يعيد هذا الشهر الكريم على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والعزة والكرامة وأن يحقق لجميع الدول الإسلامية وشعوبها في مشارق الأرض ومغاربها كل ما تنشده من رفعة وأمان وتقدم وازدهار.

