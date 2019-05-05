أول النهار

تقدم سمو الشيخ سالم العلي، والشيخ مشعل الأحمد، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الأحمد، وقادة وقوات الحرس الوطني بمناسبة حلول شهر رمضان.

ودعا سمو الشيخ سالم العلي، والشيخ مشعل الأحمد، المولى عز وجل أن يعيد الشهر الفضيل على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على ربوع الوطن الغالي نعمتي الأمن والامان في ظل قيادته الحكيمة.

وبهذه المناسبة المباركة وبتوجيهات من سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني أصدر وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي قراراً بالافراج عن العسكريين الموقوفين بعقوبات انضباطية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حتى يتمكنوا من قضاء الشهر الفضيل بين ذويهم.

