أول النهار

هنأ محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الخالد في رسالة تهنئة بعثها إلى سمو الأمير «يشرفني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أبناء محافظة الأحمدي أن أرفع إلى مقام سموكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان سائلاً المولي سبحانه أن يحقق لكويتنا الحبيبة المزيد من التقدم والازدهار وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ سموكم للكويت ولنا على الدوام نعم الوالد والقائد والمعلم وأن يخطو وطننا الغالي المزيد من الخطوات الوثابة نحو مستقبل أكثر إشراقا تتحقق فيه الغايات في ظل الرعاية السامية لسموكم».

كذلك هنأ الخالد سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، وسمو الشيخ ناصر المحمد، والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني، وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين، وذلك في رسائل تهنئة أعرب فيها عن تهانيه وأهالي محافظة الخير - الأحمدي- بحلول شهر الصيام، وتمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة الجليلة بالعزة والرخاء والأمن والأمان على كويت الإنسانية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

