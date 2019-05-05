أول النهار

وجه ماسيس زوبويان، مطران الأرمن الأرثوذكس في الكويت والدول المجاورة، برقية تهاني لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. قال فيها: «نرفع أسمى ايات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بل والانسانية جمعاء بهذه المناسبة الكريمة»، داعياً أن يحفظ الله ويبارك كل خطوات سمو الأمير، وكل ما يصنعه ينجح موجهاً التهاني الى سمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد، والى سمو رئيس مجلس الوزراء واعضاء الحكومة والشيوخ، وجميع أبناء الشعب الكويتي، وجميع الأخوة بهذه المناسبة الكريمة على كل مسلم ومسيحي.. متمنيا أن يعيد الله هذه الأيام على قيادة الكويت وشعبها بالخير واليمن والبركات.

وأكد مطران الأرمن الأرثوذكس أن «سمو أمير الكويت ليس أميراً للانسانية فحسب؛ بل هو أمير الكرم والمحبة والعطاء أيضاً».

