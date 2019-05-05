أول النهار

وجه مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية التهاني والتبريكات لسمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد وقائد العمل الإنساني بمناسبة تكريم مجموعة البنك الدولي لسموه تقديراً لعطائه المستمر في خدمة قضايا التنمية والسلام وتعزيز آفاق التنمية الإنسانية المستدامة في المجتمعات الفقيرة، وهو تكريم رفيع واستثنائي ومستحق يُضاف إلى سجل حافل بالمواقف والمبادرات الإنسانية الرائدة. جاء ذلك خلال اختتام أعمالِ الاجتماع الستين لمجلس إدارة الهيئة الخيرية برئاسة د. عبدالله المعتوق. كما أعرب المجلس عن خالص الامتنان والعرفان لسمو الأمير لما يقدّمه من دعم متواصل وتوجيهات سديدة للعمل الخيري خلال لقاءاته المتكررة بروّاد العمل الخيري والتطوعي. واستنكر المجلس الحادث الارهابي الذي استهدف مسجدي نيوزيلندا، استنكر بكل قوة أيضا التفجيرات الإرهابية التي استهدفت الكنائس والفنادق في سيريلانكا، والتي ذهب ضحيتها عشرات الأبرياء.

وقال د. المعتوق في كلمة الافتتاح إن هذا الاجتماع يأتي انطلاقا من السعي الحثيث وتضافر الجهود والتفاؤل بمستقبل خيري أفضل لمناقشة كشف حساب الفترة الماضية، ورسم سياسات المرحلة المقبلة، في ظل وجود ملايين اللاجئين والنازحين والمرضى والمحرومين من التعليم والأرامل والأيتام الذي يعيشون في ظل مآسٍ وويلات، وينتظرون المزيد من العطاء والإنجاز والإبداع والتطوير والارتقاء بالأداء و زرع الأمل في غدٍ أكثر اشراقاً. وتحدث عن التحديات الصعبة التي يشهدها العمل الخيري في ظل عالم يشهدُ تغيّرات سياسية واقتصادية متسارعة ومعقّدة، مشيراً إلى وجود تحولات إقليمية ودولية خلقت واقعاً جديداً، وأدّت إلى مزيد من الضغوط على مؤسسات العمل الخيري سواء في الدول المانحة أو المستفيدة.

وأعرب عن تقديره لجهود وزارة الخارجية وقياداتها وسفاراتها في الخارج لدورها في دعم مسيرة العمل الخيري، مشيراً إلى وجود مساع متواصلة قيادات الدولة لإزالة أية أمام العمل الخيري حرصاً على سمعته، ودعماً لرسالته النبيلة، وتعزيزاً للمواقف الإنسانية الكويتية.

وأضاف المعتوق إنه استثماراً للعلاقات المتميزة مع وزارة الأوقاف عقدنا مع قيادات الوزارة مشاورات وتفاهمات مشتركة بشأن تفعيل المادة السادسة عشرة من مرسوم النظام الأساسي للهيئة الخيرية الصادر في عام 1986م، وتنظيم ضوابط مباشرة الدور الرقابي للوزارة إزاء أنشطة الهيئة، .

