الأولى

اكد مصدر وزاري لـ النهار ان الحكومة تسعى لتجنب انعقاد جلسة لمناقشة مسألة العفو الشامل لما قد تسفر عنه من انعكاسات سلبية تتمثل في الاصطفاف الطائفي، خاصة مع سخونة الأوضاع الإقليمية التي تتسم بهذا البعد.

ولفت الى ان الحكومة تدعم بدائل أخرى مثل مناقشة الامر في احدى اللجان البرلمانية، او عقد لقاء تشاوري عام بين السلطتين او مع مكتب المجلس، او عقد جلسة سرية في احسن الأحوال.

وكشف المصدر عن ان موضوع العفو الشامل يحمل في طياته صراعا نيابيا- نيابيا من اجل الاستعراض الاعلامي والانتخابي، لافتا الى ان الحكومة لا دخل لها في ذلك الصراع. واكد ان الحكومة غير موافقة على تشريع العفو الشامل، موضحا انه سيكون عرضة للطعن الدستوري منها، او من غيرها، فضلا عن كونه معرضا للرد من جانبها، خاصة انه يأتي انتقائيا ولأشخاص محددين، مشيرا الى تأييدها التحركات الهادئة من جانب قطب برلماني ومجموعة نيابية داعمة للعفو الخاص من القيادة السياسية.

من جهته، اكد امين سر مجلس الامة عودة الرويعي اعتقاده بوجود تيار نيابي يعمل من اجل الإبقاء على تماسك المجلس واستمراره، في مواجهة ما يراه البعض محاولات لخلط الأوراق وخلق توترات تفضي الى حل مجلس الأمة.