الأولى

نقل الديوان الأميري الى المواطنين والمقيمين تهاني صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمناسبة قدوم شهر رمضان أعاده الله تعالى على وطننا العزيز والمواطنين الكرام بوافر الخير واليمن والبركات.

وأعلن الديوان الأميري أن صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وأسرة آل صباح الكرام سوف يستقبلون كبار رجالات الدولة من المسؤولين وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء والسلك الدبلوماسي في اليومين الأول والثاني من الشهر المبارك، وذلك في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان. وأعلن الديوان الأميري كذلك اعتذار صاحب السمو أمير البلاد عن عدم استقبال اخوانه وأبنائه المواطنين والمقيمين لهذا العام سائلا سموه المولى عز وجل أن يمن عليهم بالصحة والعافية وأن يتقبل صيامهم وقيامهم بالخير والبركة.

وتوجه الديوان الأميري بالدعاء الى المولى جل وعلا أن يحفظ صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وأن يعيد الشهر الكريم على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والاسلامية بوافر الخير واليمن والعزة والكرامة وأن يحقق لجميع الدول الاسلامية وشعوبها في مشارق الأرض ومغاربها كل ما تنشده من رفعة وأمان وتقدم وازدهار.