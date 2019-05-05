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أعلنت هيئة الرؤية الشرعية أمس تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك الليلة الماضية، وعليه فإن اليوم الأحد سيكون المتمم لشهر شعبان لعام 1440هـ وأن غداً الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك. والنهار تستغل هذه المناسبة لترفع الى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد والى المواطنين والمقيمين كافة والى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أسمى آيات التهاني والتبريكات سائلة الله أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الجميع وبلادنا تنعم بالخير والأمان والرفاه والاستقرار تحت ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين. وكعادتها في هذا الشهر الفضيل فإن النهار ستصدر بعد الإفطار مباشرة طوال أيام الشهر. مبارك عليكم الشهر وتقبل الله طاعتكم.