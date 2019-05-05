الأولى

التقى ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سمو الشيخ ناصر المحمد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، حيث نقل اليه تحيات صاحب السمو أمير البلاد وتمنياته له بدوام الصحة والعافية وللشعب التركي بدوام الرفعة والازدهار. وقد حمل الرئيس اردوغان ممثل سمو الامير نقل تقديره وتحياته الى صاحب السمو وتمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية وللشعب الكويتي بالمزيد من التقدم والنماء. وكان ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سمو الشيخ ناصر المحمد قد زار اول من امس جامع تشاملجا بجمهورية تركيا الصديقة حيث أدى صلاة الجمعة وبعدها أقيمت مراسم احتفال افتتاح الجامع.