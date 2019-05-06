مال وأعمال

أعلنت «زين» عن انطلاق حملتها الرمضانية السنوية «زين الشهور»، والتي تستقبل من خلالها شهر رمضان المبارك هذا العام بمجموعة كبيرة من المساهمات الخيرية والإنسانية والاجتماعية والدينية والرياضية والترويحية على مدار الشهر الفضيل.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن حملة «زين الشهور» تتجدد كُل عام بالعديد من المُساهمات والأنشطة التي ترتكز حول نشر الخير والسلام في المجتمع، والتي تأتي جميعها انطلاقاً من استراتيجية زين المتوازنة للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، حيث تسعى الشركة جاهدة لخدمة مجتمعها وأفراده على مدار العام وخلال الشهر الفضيل على وجه الخصوص لما يحمله هذا الشهر من معان وقيم تعزز ثقافة العطاء والبذل لدى أطياف المجتمع المختلفة.

وإذ بينت «زين» أنها لطالما سعت إلى ترسيخ ثقافة العطاء والمشاركة الاجتماعية سواء بدعمها المباشر أو من خلال مساهماتها ورعاياتها للعديد من الفعاليات والأنشطة الخيرية المختلفة، فإنها تعتبر أن مسؤولياتها الاجتماعية أحد الروافد الأساسية لتحقيق النجاح المستمر لعملياتها، حيث تحرص على تسخير إمكانياتها لتعزيز هذا التوجه عن طريق استخدام قدراتها التكنولوجية التي تمتلكها والتي أهلتها لتكون واحدة من كبرى شركات في القطاع الخاص.

وحول الأنشطة والفعاليات الخيرية التي تم تنظيمها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كشفت «زين» أن حملتها بدأت بالفعل بانطلاق قوافل الخير إلى مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة، لبناء جسر من التواصل والتقارب معها خلال هذا الشهر الفضيل، وفي التقرير التالي تستعرض الشركة مبادراتها وفعالياتها التي ستنظمها خلال شهر رمضان الحالي:

تقديم الماچلة الرمضانية

دشّنت «زين» حملتها الرمضانية «زين الشهور» بالفعل قبل دخول الشهر الكريم، حيث قدّمت الشركة «الماچلة الرمضانية» إلى مجموعة من شركائها الاستراتيجيين من الجهات غير الربحية، وذلك ليتم توزيعها على الأسر المُتعففة داخل الكويت للتزوّد باحتياجاتهم من المواد الغذائية التموينية الأساسية لشهر رمضان المُبارك، حيث تقوم الشركة سنوياً قبل قدوم الشهر الكريم بتجهيز وتوزيع صناديق تحتوي على مجموعة من المواد الغذائية التموينية الأساسية ليتم توزيعها على الأسر المتعففة عبر شبكة شركائها الاستراتيجيين من الجهات غير الربحية، وارتأت الشركة هذا العام توزيع القسائم الشرائية بدلاً من الصناديق لكي تُعطي كل أسرة الفرصة لاختيار المواد التي تُفضّلها حسب احتياجاتها المختلفة.

تطبيق «زين» للقرآن الكريم

أصدرت زين تحديثاً جديداً لتطبيق القرآن الكريم المجاني الذي تهديه لعملائها في شهر رمضان المبارك من كل عام، وهو التطبيق الذي يُقدّم أفضل تجربة أثناء قراءة القرآن الكريم على الأجهزة الذكية التابعة لنظام iOS ونظام Android وجهازApple Watch، حيث يساعد المستخدم للحصول على أكبر قدر من الفائدة أثناء قراءة القرآن الكريم، وذلك من خلال تصميم عصري وواجهة سهلة الاستخدام، بالإضافة لعدد كبير من المميزات الرائعة ذات الفائدة الكبيرة.

ويوفّر التطبيق مجموعة كبيرة من المميزات الرائعة، والتي تشمل تحميل وقراءة جميع صفحات القرآن الكريم في واجهة سهلة الاستخدام، وتحميل والاستماع إلى آيات القرآن الكريم بصوت أكثر من عشرين قارئ شهير، وتحميل وعرض العديد من كتب التفسير للحصول على تفسير الآيات من مصادر مختلفة، والبحث في نص القرآن الكريم كاملاً، هذا بالإضافة لإمكانية بدء القراءة على جهاز والمتابعة من نفس الصفحة على جهاز آخر.

وأضافت الشركة أن المميزات تتضمن أيضاً قراءة القرآن الكريم في «الوضع الليلي» مع شاشة غامقة لقراءة أسهل في الظلام، الاطلاع على مواقيت الصلاة والحصول على تنبيهات لكل أوقات الصلاة، إلى جانب الاطلاع على اتجاه الكعبة المشرفة، وباستطاعة العملاء تحميل التطبيق مجاناً عن طريق البحث عن «Zain Quran» في الـApp Store أو Google Play Store.

ويمكن للمستخدم الاستماع إلى تلاوات القرآن الكريم بصوت أكثر من عشرين قارئاً من القراء المعروفين، من ضمنهم عبد الباسط عبد الصمد، عبدالله بصفر، عبد الرحمن السديس، أبو بكر الشاطري، مشاري العفاسي، سعد الغامدي، هاني الرفاعي، علي الحذيفي، محمود الحصري، ماهر المعيقلي، محمد صديق المنشاوي، محمد الطبلاوي، محمد أيوب، محمد جبريل، سعود الشريم، ياسر سلامة، وياسر الدوسري.

كعادتها كل عام، قامت زين بتجهيز موائد إفطار الصائم، والتي تعتبرها رافداً أساسياً في برنامجها الرمضاني السنوي، حيث ستقوم بتقديم ما يقارب 35 ألف وجبة إفطار يومية على مدار الشهر الكريم في صالتين مُختلفتين في كل من جليب الشيوخ والجهراء، وذلك لتؤمّن وجبة الإفطار اليومية في الأماكن التي تشهد تواجداً سكانياً كثيفاً من العمال الذين يكونون في أمس الحاجة لوجبة الإفطار بعد يوم العمل الشاق.

بوابة «زين الخير» الإلكترونية

قبل دخول شهر رمضان المُبارك لهذا العام، أطلقت زين بوابة «زين الخير» الإلكترونية الجديدة (khair.kw.zain.com)، والتي تُتيح لجميع عملاء الشركة - سواءً من ذوي الدفع الآجل أو المُسبق - التبرع لأي جهة من الجهات الخيرية المتوافرة عبر البوابة بأي مبلغ ما بين 1 - 80 د.ك، بحيث يمكن للعميل اختيار الجهة المطلوبة، ومن ثم اختيار المشروع الذي يرغب بالتبرع له، وتحديد المبلغ المطلوب عبر خطوات سهلة وبسيطة، وسيتم بعد ذلك إضافة مبلغ التبرع تلقائياً إلى فاتورة العميل الشهرية أو رصيد الدفع المُسبق. وتعتبر جميع المؤسسات الخيرية التي تشملها البوابة مؤسسات رسمية ومعتمدة من قبل الجهات الرسمية في الدولة، وتندرج تحتها مجموعة من المشاريع الخيرية المختلفة، وتشمل القائمة الحالية جمعية النجاة الخيرية، وجمعية المنابر القرآنية، وجمعية الإصلاح الاجتماعي الرحمة العالمية، وجمعية الإصلاح الاجتماعي نماء، والبنك الكويتي للطعام، والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية، وجمعية إحياء التراث الإسلامي، والجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه، وسيتم إضافة المزيد من الجهات والمشاريع خلال الفترة المقبلة.

حملة «يا باغي الخير أقبل» الثالثة

في شهر رمضان المبارك هذا العام، تُطلق «زين» مبادرتها الخيرية «يا باغي الخير أقبل» بنسختها الثالثة بالتعاون مع جمعية العون المُباشر، حيث ستقوم الشركة بالتبرع بمبلغ 500 فلس (نصف دينار) مقابل كل فاتورة يتم سدادها من قبل عملائها خلال شهر رمضان المبارك عبر أي من قنوات الدفع الإلكترونية أو المباشرة، والتي تشمل موقعها الإلكتروني وتطبيقها على الأجهزة الذكية وأجهزة الدفع الإلكترونية ونقاط البيع المباشر وأفرعها الرئيسة المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، وبعد انتهاء الشهر الفضيل، سيتم تخصيص كامل ريع الحملة لصالح بناء 6 قاعات دراسية لمشروع كلية العلوم الصحية قسم الصحة البيئية الذي تُنفّذه جمعية العون المُباشر في كينيا.

كما تتعاون «زين» هذا العام أيضاً مع جمعية العون المُباشر لدعم حملة «2000 مشروع» الخيرية، بحيث سيتم استقبال التبرعات لهذه الحملة على مدار يوم كامل عن طريق القنوات الإلكترونية الرسمية وخدمة عبر الرسائل النصية القصيرة SMS التي تُقدّمها زين، وسيذهب ريع تبرعات الحملة لصالح 2000 مشروع خيري في أفريقيا، وهي 500 بئر ارتوازية، و500 مشروع صحي، و1000 مشروع تنموي لتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر المتعففة.

