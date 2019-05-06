مال وأعمال

تحرص زين في شهر رمضان المبارك على تنوّع محتوى حملتها ليشمل البرامج والفقرات الثقافية والترويحية، حيث قامت «زين» برعاية برنامج «جبر خاطر» الذي يُقدّمه الناشط في وسائل التواصل الاجتماعي فهد البشارة، والذي يُعرض على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتناول فيه البشارة العديد من المواضيع حول مكارم الأخلاق، وصلة الأرحام، وقيم الشهر الفضيل، وذلك بطريقة حديثة وسهلة تتميز بكونها قريبة من قلوب المشاهدين وخاصة الشباب منهم. وأما عن المسابقات الرمضانية التي دائماً ما يتشوق لها الجمهور في موسم شهر رمضان المبارك، فقد أعلنت «زين» عن رعايتها للبرنامج الإذاعي المتميز «كنز FM » يومياً طوال شهر رمضان المبارك، بحيث يستطيع عملاء «زين» المشاركة في المسابقات العديدة التي يقدمها هذا البرنامج المميز والفوز بجوائز قيمة.

