مال وأعمال

في شهر رمضان المبارك من هذا العام، تُقدّم زين عرضاً حصرياً جديداً لعملائها وللمرة الأولى في الكويت، والذي يتيح لهم فرصة الاستمتاع بتطبيق Telly لمدة شهرين مجاناً مُقدّمة من زين، حيث يعتبر تطبيق Telly إحدى أكبر المنصات لخدمات الفيديو حسب الطلب (VOD) في المنطقة العربية، والذي يُقدّم أكبر مجموعة من المحتوى العربي، والتي تشمل إنتاجات Telly الأصلية، وبرامج تلفزيون دولة الكويت، وأفلام بوليوود، وأفلاماً قصيرة، ومسلسلات كويتية

وخليجية وعربية بتواجد أشهر النجوم العرب، وإنتاجات محلية أخرى. وتُقدّم «زين» هذا العرض الحصري لعملائها بشكل أسهل من أي وقت مضى، بحيث يمكن لعملاء زين من ذوي الدفع الآجل والمسبق الاشتراك في الخدمة بكل سهولة من غير الحاجة لاستخدام البطاقات الائتمانية أو أي قنوات دفع إضافية، ويشمل العرض الحصري اشتراكاً في خدمة Telly لمدة شهرين مجاناً مُقدّمة من زين، كما يشمل العرض دخولاً مُبكراً لمحتوى رمضاني حصري بيوم قبل بثه الرسمي ومن غير إعلانات، ويتوفر التطبيق على App Store و Google Play Store.